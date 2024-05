DIRETTA TRENTO MILANO/ Video streaming tv: parola al coach Paolo Galbiati (oggi 17 maggio 2024)

DIRETTA TRENTO MILANO: L’ANALISI DI GALBIATI

Si arriva all’ombra delle Dolomiti con la serie in parità, la diretta di Trento Milano sarà quindi fondamentale e noi ci avviciniamo a gara-3 rileggendo il commento di coach Paolo Galbiati dopo la seconda partita, che ha visto la Dolomiti Energia sconfitta al Forum: “Hanno tirato in modo divino. Noi non sempre siamo stati in grado di rispondere. È un po’ la storia della mia squadra, quando facciamo canestro difendiamo un po’ meglio. Abbiamo patito la grande aggressività e fisicità dell’Olimpia. All’intervallo Melli aveva 8/8, Shields aveva 21 punti. Chiaramente sono dei campioni, sono qua per questo”.

Il bilancio complessivo della doppia trasferta è comunque buono per Trento e coach Galbiati lo aveva voluto sottolineare già martedì sera: “Andiamo 1-1 in casa nostra, ci aspettiamo un palazzetto tosto che ci spinga. Aggiusteremo delle cose, ce ne aspettavamo alcune che abbiamo trovato. Non siamo riusciti a rispondere all’inizio e hanno creato questo gap. Mi aspetto che continuino a andare in campo con il grande desiderio di vincere ogni partita. Voglia di fare. Faremo degli aggiustamenti come hanno fatto loro. Ci hanno attaccato molto in post basso, hanno usato la loro fisicità. Dovremmo sistemare delle cose. Mi aspetto la faccia tosta. Siamo venuti a Milano e abbiamo fatto 93 punti oggi, 85 in Gara 1 contro la migliore squadra difensiva del campionato”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE TRENTO MILANO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per chi non andrà al palazzetto, è molto significativo indicare che la diretta tv di Trento Milano sarà trasmessa in chiaro, essendo la partita del giorno per gara-2 offerta su DMAX, canale che trovate al numero 52 del vostro telecomando. L’alternativa è la diretta streaming video di Trento Milano, garantita dalla piattaforma DAZN che copre tutte le gare del campionato di basket Serie A; infine possiamo indicare il sito www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

CHI PASSA IN VANTAGGIO?

Qualcuno passerà in vantaggio nella serie al termine di Trento Milano, diretta dagli arbitri Mazzoni, Baldini e Bettini naturalmente presso la IL T Quotidiano Arena alle ore 20.45 di questa sera, venerdì 17 maggio 2024, luogo e data per gara-3 dei quarti di finale dei playoff scudetto della Serie A di basket. La serie è forse più incerta del previsto e questo si deve naturalmente al fatto che si arrivi alla diretta di Trento Milano con la situazione in equilibrio, per merito del colpaccio esterno di domenica scorsa nella prima partita da parte della Dolomiti Energia Trentino, che adesso potrebbe provare a sfruttare il doppio turno casalingo fra oggi e domenica.

Certo, bisogna anche sottolineare che la reazione della EA7 Emporio Armani Milano in gara-2 è stata da grande squadra, soprattutto in termini di produzione offensiva: l’Olimpia è andata in tripla cifra e adesso vuole ribadire la propria superiorità tecnica, anche se evidentemente avrà necessità di vincere almeno una volta in trasferta per puntare ad accedere alle semifinali, fatto che una settimana fa in pochi avrebbero messo in dubbio. Ne guadagna lo spettacolo, siamo molto curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Trento Milano…

DIRETTA TRENTO MILANO: IL PUNTO DOPO LE PRIME DUE PARTITE

Abbiamo quindi già accennato per sommi capi come si arriva alla diretta di Trento Milano. Descrivendo un po’ più precisamente le prime due partite, naturalmente possiamo sottolineare che la Dolomiti Energia si era imposta in volata e con una sola lunghezza di margine (84-85) in gara-1, nella quale Trento era stata molto brava a reagire alla partenza forte dell’Olimpia Milano e poi ad avere il guizzo decisivo in extremis, in genere prerogativa delle grandi squadre.

Martedì sera l’Olimpia era già davanti a un bivio e ha reagito benissimo: eloquente il 35-20 dopo i primi dieci minuti di gioco, ma soprattutto Milano ha continuato a tenere il piede sull’acceleratore almeno fino al termine del terzo quarto, quando il vantaggio lombardo era arrivato a +23, sul punteggio di 87-64. Trento ha comunque onorato la partita con un eccellente ultimo quarto, che tuttavia è servito solamente per rendere il punteggio finale (104-93) meno severo per l’Aquila. Le partenze forti sembrano quindi prerogativa dell’Olimpia, sarà così anche stasera nella diretta di Trento Milano?











