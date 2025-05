DIRETTA TRENTO MILANO (RISULTATO FINALE 66-69): TRIPLICE ZERO

Termina 69-66 per Milano una sfida combattuta fino all’ultima sirena sul parquet di Trento, con l’Olimpia che riesce a portare a casa una vittoria sofferta ma preziosissima. È stato un match a fasi alterne, segnato da parziali e risposte emotive da entrambe le parti, in cui nessuna delle due squadre è mai riuscita davvero a prendere il largo. Trento parte forte, spinta dall’energia di Lamb, protagonista assoluto nel primo quarto con 8 punti e 4 assist che accendono l’attacco di casa. Milano fatica in avvio, ma alza i giri nel secondo periodo grazie a uno strepitoso Nico Mannion, che si prende in mano la squadra: i suoi canestri e la capacità di far giocare i compagni ribaltano il punteggio e portano i biancorossi avanti all’intervallo lungo (44-39).

Nel terzo quarto Trento ritrova ritmo grazie a un ispirato Ellis, che dopo un primo tempo in sordina si infiamma con tre triple consecutive dall’angolo, riaccendendo la partita e l’entusiasmo del pubblico. I padroni di casa tornano a condurre 55-53 al 30’, ma non riescono a dare lo strappo decisivo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRENTO MILANO (RISULTATO LIVE 55-53): FINE TERZO QUARTO

Termina 55-53 il terzo quarto tra Trento e Milano, con i padroni di casa che si riprendono la testa della partita grazie a un parziale di grande intensità e carattere. A riaccendere la squadra è Ellis, rimasto in ombra per buona parte della gara, ma capace di salire in cattedra nel momento decisivo: tre triple chirurgiche dall’angolo, tutte in momenti delicati, che riaccendono il pubblico e ridanno slancio all’attacco trentino.

Il suo impatto cambia l’inerzia del match, non solo a livello di punteggio ma anche emotivo. La squadra ritrova fiducia e ritmo, mentre Milano accusa il colpo e rallenta dopo un secondo quarto dominato. La difesa di Trento torna aggressiva, il pressing si alza e anche Mannion, fin lì dominante, inizia a trovare meno spazio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRENTO MILANO (RISULTATO LIVE 39-44): FINE SECONDO QUARTO

Termina 44-39 in favore di Milano il secondo quarto della sfida contro Trento, con gli ospiti che ribaltano l’inerzia del match grazie a un secondo parziale di grande personalità. Il protagonista assoluto è Nico Mannion, imprendibile per la difesa trentina: l’ex Golden State orchestra con lucidità la rimonta biancorossa, segnando con continuità e trovando sempre il modo di coinvolgere i compagni anche quando non va direttamente a referto.

Milano alza decisamente l’intensità difensiva e costringe Trento a soluzioni forzate e tiri contestati. La circolazione offensiva dei padroni di casa si fa più lenta, imprecisa, e gli spazi si riducono vistosamente. I punti arrivano quasi esclusivamente da iniziative personali o da viaggi in lunetta, mentre l’Olimpia inizia a macinare gioco con fiducia crescente. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRENTO MILANO (RISULTATO LIVE 22-19): FINE PRIMO QUARTO

Si chiude sul 22-19 il primo quarto dela diretta diTrento Milano, in una sfida che ha subito messo in mostra ritmo e talento offensivo da entrambe le parti. A trascinare l’attacco dei padroni di casa è un ispiratissimo Kamar Baldwin Lamb, protagonista assoluto della frazione con 8 punti e 4 assist che lo rendono il motore principale della manovra offensiva trentina.

Grazie alla sua regia e alla capacità di leggere ogni situazione con lucidità, Trento riesce a mascherare le difficoltà nella propria metà campo, soprattutto nella difesa dalla media distanza. Milano infatti punge con continuità proprio da lì, trovando canestri puliti sfruttando i troppi spazi concessi. La squadra di Messina, pur non riuscendo a imporsi nel punteggio, resta pienamente in partita grazie alla precisione al tiro e alla circolazione efficace del pallone. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRENTO MILANO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La palla a due per la diretta Trento Milano ci dà l’occasione per ricordare che questo incrocio ai playoff è tutt’altro che inedito: abbiamo già citato la famosa serie di ormai otto anni fa, ma dobbiamo tornare sul fatto che anche lo scorso anno Dolomiti Energia e Olimpia erano state avversarie al primo turno. La differenza è che il fattore campo ce l’aveva Milano, seconda in classifica alle spalle della Virtus Bologna, Trento era settima ma era riuscita a piazzare immediatamente il blitz all’Unipol Forum, vincendo 85-84. Non era servito: l’Olimpia aveva vinto gara-2 e poi era andata alla Il T Quotidiano Arena sbancandola due volte, per di più con uno scarto medio di 16,5 punti.

La serie si era dunque conclusa sul 3-1 in favore di Milano, che poi avrebbe vinto il terzo scudetto consecutivo; Trento, possiamo ricordarlo, non supera una serie di playoff addirittura dall’anno della seconda finale consecutiva, era il 2018 ed era arrivato un 3-1 su Avellino girando il fattore campo. Nel mentre, Milano ha anche ottenuto un 3-0 sull’Aquila sempre al primo turno, diciamo allora che per Paolo Galbiati le premesse sono tutt’altro che entusiasmanti ma adesso noi ci dobbiamo riferire al parquet per scoprire come andranno le cose, possiamo metterci comodi perché la diretta Trento Milano comincia, e con essa anche questa entusiasmante serie di playoff! (agg. di Claudio Franceschini)

Per la diretta tv di Trento Milano saremo in chiaro su DMAX e dunque sul digitale terrestre, come sempre in alternativa i clienti di DAZN potranno seguire la partita anche in diretta streaming video.

RITORNA LA GRANDE SFIDA!

Con la diretta Trento Milano iniziano finalmente i playoff di basket Serie A1 2024-2025: gara-1 di questa serie è in programma alle ore 18:00 di sabato 17 maggio, siamo alla Il T Quotidiano Arena perché la Dolomiti Energia ha chiuso al quarto posto la regular season contro la quinta posizione dell’Olimpia, mai così in basso da tre lustri ma pur sempre tra le grandi favorite per arrivare in fondo. Trento, si può dire, è andata in calando se pensiamo che dopo le prime dieci giornate aveva solo vittorie; ha poi gestito alla grande la situazione, ma anche il +25 di Napoli con cui ha chiuso la regular season non è bastato per scalare almeno una posizione ed evitare la trappola Milano.

Dal canto suo l’Olimpia ha proceduto tra alti e bassi, e ce lo dice anche la classifica: una squadra che ha tutto per vincere il quarto scudetto consecutivo, ma che come sempre ha dovuto fare i conti con il doppio impegno e questa volta non è riuscita a gestire troppo le energie, avendo anche qualche problema strutturale visto che in Eurolega non ha raggiunto nemmeno il play in. Ora si resetta tutto, anche e soprattutto quella finale di Coppa Italia vinta da Trento a febbraio: la diretta Trento Milano ci fa entrare in una dimensione nuova, quella dei playoff che come ben noto sono una competizione a se stante, non vediamo l’ora che si cominci a giocare…

DIRETTA TRENTO MILANO: FATTORE CAMPO AQUILA MA…

Eccoci allora alla diretta Trento Milano: come già detto il fattore campo ce l’ha la Dolomiti Energia, significa che le prime due partite della serie si giocheranno alla Il T Quotidiano Arena e poi si andrà all’Unipol Forum per gara-3. Servono tre vittorie per volare in semifinale: il fatto che Trento abbia l’eventuale “spareggio” in casa potrebbe non contare, di sicuro Milano è una di quelle squadre che sono in grado di far saltare il banco anche più di una volta e, se guardiamo la storia, nel 2017 era stata invece l’Aquila a sbancare per ben tre volte il Forum, nella semifinale che di fatto ci aveva consegnato Trento come una big della nostra Serie A1.

Oggi la situazione è in equilibrio: l’Olimpia ha qualcosa in più sulla profondità di roster e il talento di alcuni singoli, Trento ha dimostrato nel corso della stagione di essere squadra solidissima, certamente legata ad alcune individualità ma anche capace di vincere con il collettivo, laddove Ettore Messina ha faticato a lungo a trovare la quadratura del cerchio. Gara-1 è dietro l’angolo e noi scopriremo se il fattore campo sarà rispettato o se invece Milano sarà subito in grado di prendere il vantaggio nel primo turno dei playoff; di sicuro lo spettacolo sarà assicurato, come abbiamo visto anche tre mesi fa a Torino nella finale di Coppa Italia che ha mandato alle stelle la Dolomiti Energia.