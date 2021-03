Diretta Trento Milano/ Streaming video tv: Olimpia favorita ma… (basket Serie A1)

DIRETTA TRENTO MILANO: L’OLIMPIA CONTINUA IL VOLO?

Trento Milano è una partita che, diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Alessandro Perciavalle e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 17:00 di domenica 7 marzo: siamo alla BLM Group Arena dove le due squadre si sfidano nella 21^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. L’Olimpia continua la sua marcia verso la vittoria della regular season: finora in trasferta ha sempre vinto – due sconfitte al Mediolanum Forum – ed entrando in questo turno mantiene 3 vittorie di vantaggio sulla concorrenza, ma al netto della classifica attuale è chiaro che Ettore Messina stia soprattutto aspettando il momento dei playoff.

La Dolomiti Energia sta rischiando tantissimo: battuta anche dalla Vanoli Cremona, è stata agganciata da Cantù nella graduatoria e vede davvero vicino lo spettro della Serie A2, questo ovviamente senza prendere in considerazione il blocco delle retrocessioni. Vincere contro la capolista non sarà affatto semplice ma l’Aquila sa di doverci comunque provare; aspettando allora la diretta di Trento Milano proviamo a fare qualche rapida valutazione sui temi principali che possono essere legati a questa partita.

DIRETTA TRENTO MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Milano sarà trasmessa su Eurosport 2, canale disponibile ai clienti della televisione satellitare (numero 211 del decoder): l’altro appuntamento per seguire questa partita della 21^ giornata di Serie A1 resta comunque quello sulla piattaforma Eurosport Player (è necessario sottoscrivere un abbonamento) che fornisce tutte le gare del campionato di basket in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente, sul sito ufficiale www.legabasket.it, tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRENTO MILANO: RISULTATI E CONTESTO

In Trento Milano la Dolomiti Energia potrebbe avere una bella occasione: l’Olimpia infatti è reduce dal doppio impegno di Eurolega e giocherà la sua quarta partita in 8 giorni, la stanchezza inevitabilmente si fa sentire anche in un roster così profondo e, vista la situazione di classifica, un passo falso potrebbe sempre capitare. È questo che Lele Molin deve provare a sfruttare: la situazione della Dolomiti Energia è sensibilmente peggiorata e mai, dall’arrivo in Serie A1, questa squadra aveva faticato così a lungo visto che nel girone di ritorno aveva sempre trovato il modo di far quadrare i conti. Bisognerà provare a rivivere le sensazioni di Eurocup (ne parleremo), perché la squadra in ambito internazionale sa esprimersi mentre appare bloccata in campionato; ci aspetta sulla carta una partita comunque interessante, tra poco scopriremo anche come andrà a finire, se il pronostico verrà rispettato oppure sul parquet della BLM Group Arena ci saranno sorprese…



© RIPRODUZIONE RISERVATA