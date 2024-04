DIRETTA TRENTO MONZA/ Video streaming Rai: parola ai protagonisti (Volley gara-5, oggi 14 aprile 2024)

DIRETTA TRENTO MONZA: DICHIARAZIONI A CONFRONTO

Cresce l’attesa per la diretta di Trento Monza, gli stati d’animo sono comprensibilmente assai diversi dopo il successo lombardo in gara-4 giovedì sera, che ha sancito la necessità di disputare la bella per stabilire il nome della seconda finalista di Superlega. In casa Vero Volley era stato Gabriele Di Martino ad esprimere la soddisfazione di tutti per il grande successo: “Partita fantastica Oggi (giovedì, ndR): abbiamo giocato alla grande. Siamo davvero contenti, perché quest’anno stiamo facendo grandi cose e oggi abbiamo dimostrato di nuovo di essere squadra. Adesso ci aspetta Gara-5 a Trento e non vedo l’ora di giocarla, per noi giocatori, per la società e tutti i tifosi”.

Ovviamente lo stato d’animo era differente per Fabio Soli, l’allenatore della Itas che ha comunque fatto i meritati complimenti a Monza mentre ha identificato il finale del secondo set, “momento in cui non siamo più riusciti a fare cambiopalla”, come punto di svolta della partita. “Non ne siamo venuti fuori e tutto ciò credo che abbia creato i presupposti per l’evidente calo che abbiamo accusato successivamente”. Il messaggio verso la bella era stato chiaro: “Dobbiamo imparare la lezione in vista di gara 5, che sapevamo potesse essere la conclusione di questa serie”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME VEDERE LA DIRETTA DI TRENTO MONZA IN STREAMING VIDEO TV OGGI IN GARA-5

L’appuntamento è imperdibile, ma le modalità per seguirlo (se non andrete al palazzetto) sono perfettamente note a tifosi ed appassionati, perché naturalmente la diretta tv di Trento Monza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport HD (canale numero 58) e di conseguenza sarà Rai Play a fornire tramite sito o app la diretta streaming video, in realtà disponibile anche su VBTV.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI TRENTO MONZA

TRENTO MONZA: LA SEMIFINALE SI DECIDE IN GARA-5

Serve la bella per decretare il nome della seconda finalista, la diretta di Trento Monza sarà quindi un appuntamento fondamentale alle ore 18.00 di oggi, domenica 14 aprile 2024, perché Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza si giocheranno in una partita l’accesso alla finale scudetto contro Perugia, che invece ha già chiuso i conti giovedì sera nella propria serie contro Milano. Onestamente, bisogna dire che questa era la semifinale meno attesa per un epilogo a gara-5, specialmente dopo le prime due partite che erano terminate con altrettante vittorie per i campioni d’Italia in carica di Trento.

L’Itas aveva aperto vincendo in casa per 3-0 a Pasqua e poi ecco un successo esterno per 1-3 a Monza nella seconda partita che faceva pensare a una semifinale davvero già segnata. I brianzoli però hanno fatto l’impresa domenica scorsa, andando a vincere per 2-3 a Trento gara-3, che per Monza era già l’ultima spiaggia, al termine di una partita durata cinque set, dei quali ben tre decisi ai vantaggi. Dopo questa autentica maratona, il Vero Volley ha vinto anche la quarta partita con un bel 3-1 casalingo, così adesso la serie si deciderà in una partita secca alla ilT quotidiano Arena: tutto è possibile, che cosa succederà nella diretta di Trento Monza?

DIRETTA TRENTO MONZA: COME SIAMO ARRIVATI ALLA BELLA?

Epilogo quindi forse inatteso ma certamente emozionante di questa serie di semifinale, la diretta di Trento Monza sfugge a questo punto ad ogni calcolo. L’aspetto psicologico infatti è favorevole alla Mint Vero Volley Monza, che ha recuperato da una situazione che pareva compromessa e adesso può giocarsi un sogno chiamato finale scudetto, mentre per la Itas Trentino rischia di concretizzarsi un incubo e quindi i padroni di casa dovranno essere bravi a resecare dopo le ultime due sconfitte, per mettere in campo la propria superiorità tecnica.

Infatti, da questo punto di vista Trento resta favorita e non potrebbe essere altrimenti, dal momento che parliamo della squadra che ha vinto la stagione regolare della nostra Superlega e ha rifilato 16 punti di distacco a Monza, oltre ad avere raggiunto la finale di Champions League che giocherà domenica 5 maggio per cercare di conquistare l’Europa per la quarta volta nella propria storia. Insomma, i valori tecnici voterebbero per Trento mentre il momento psicologico è senza ombra di dubbio dalla parte di Monza: quale aspetto avrà la meglio? Ce lo dirà la diretta di Trento Monza…











