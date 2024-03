Diretta/ Trento Monza (risultato finale 3-0): successo netto! (volley, oggi domenica 31 marzo 2024)

DIRETTA TRENTO MONZA (RISULTATO FINALE 3-0): SENZA PROBLEMI

Termina la diretta Trento Monza, risultato finale di 3-0. Si conclude senza troppi giri di parole la sfida tra le due squadre. Un successo avvenuto grazie al 27-25, 25-20 e quest’ultimo 25-22 che mette in ghiaccio la sfida e manda tutti sotto la doccia.

L’avevano tutti presentata come una sfida agevole per Trento che non ha deluso e con un netto 3-0, come detto, ha avuto la meglio. Gara 1 dunque va a Trento, appuntamento per il 3 aprile in casa di Monza che si gioca tutto. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRENTO MONZA (RISULTATO 2-0): +5 NEL SECONDO

Finisce il secondo set della diretta Trento Monza con il 2-0 per i padroni di casa. Un’altra vittoria, stavolta per 25-20 che regala una forte per non dire fondamentale spinta verso il successo, che verosimilmente arriverà a zero per Trento.

Molto più impreciso il Monza rispetto a quello che erano stati nel primo set, dove avevano lottato fino al 27-26. Ora è tutto nelle mani di Trento che cercherà il prima possibile di chiudere il discorso per 3-0. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRENTO MONZA (RISULTATO 1-0): VIA AL PRIMO SET

Termina il primo set della diretta Trento Monza con il successo dei padroni di casa. Favoriti prima del match, Trento ha portato a casa il primo punto grazie ad una vittoria avvenuta ai vantaggi, precisamente per 27 a 25.

Bisognerà vedere se Monza, sconfitta dunque solo sul più bello, riuscirà ad acquisire fiducia e proverà a fare male a Trento oppure se la qualità e quantità di Trento si rivelerà ancora superiore per altri due set. Parola come sempre al campo. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA TRENTO MONZA, SFIDA ATTESA ALL’ARENA

Trento Monza, in diretta naturalmente dalla ilT quotidiano Arena di Trento, si giocherà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 31 marzo 2024, per regalare agli appassionati di pallavolo una bellissima Pasqua in compagnia di gara-1 della semifinale della Superlega di volley maschile. Sono rimaste solo quattro squadre a poter sognare lo scudetto, la diretta di Trento Monza metterà curiosamente di fronte la formazione più attesa e quella più sorprendente tra quelle rimaste in corsa in una serie che si giocherà al meglio delle cinque partite e potrebbe quindi farci compagnia fino a domenica 14 aprile, con le partite “dispari” a Trento e le altre a Monza.

La Itas Trentino infatti è campione d’Italia in carica, ha chiuso al primo posto la stagione regolare di questa Superlega, è in finale di Champions League e ha vinto per 3-0 la serie dei quarti di finale contro Modena, per cui evidentemente Trento ha il ruolo di favorita numero 1 non solo per questa semifinale, ma per la vittoria del tricolore. La Mint Vero Volley Monza invece ha chiuso al quinto posto, per cui non è così incredibile che abbia vinto la serie contro la quarta, però eliminare la Lube Civitanova già ai quarti è comunque fatto che suscita scalpore, anche perché si era fatta rimontare dopo aver vinto le prime due partite ma in gara-5 ha espugnato l’Eurosuole Forum. Ora però l’impresa sarà ancora più difficile: cosa ci dirà la diretta di Trento Monza in gara-1?

DIRETTA TRENTO MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Monza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Trento Monza, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play, oltre che su VBTV tramite abbonamento.

DIRETTA TRENTO MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Monza, abbiamo dunque già descritto per sommi capi un cammino praticamente perfetto per Trento fino a questo momento: con il tricolore sul petto in quanto campioni d’Italia in carica, la Itas Trentino ha vinto la stagione regolare, è giunta in finale in Champions League e ha avuto bisogno del numero minimo di partite per liquidare Modena nei quarti. Resta solo una piccola macchia per Trento: sono già sfumate la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, quindi non sono arrivati titoli finora. Naturalmente restano aperti i due obiettivi più prestigiosi, però adesso bisogna coronare l’opera per celebrare una stagione così positiva.

Per la Mint Vero Volley Monza il raggiungimento della semifinale di Superlega determina già un giudizio più che positivo su un campionato in effetti molto buono fin dal quinto posto in stagione regolare. Si aggiungano la finale di Coppa Italia (battendo proprio Trento in semifinale) e anche quella di Challenge Cup, pur con quel pizzico di delusione per il ko in finale che ha impedito di fare il bis della Coppa Cev vinta l’anno scorso, ed ecco che Monza è stata davvero eccellente protagonista della stagione. Adesso i brianzoli non hanno più nulla da perdere: riusciranno a fermare la corazzata Itas nella diretta di Trento Monza?











