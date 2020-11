Diretta Trento Nanterre/ Streaming video tv: l’Aquila vola in Eurocup

DIRETTA TRENTO NANTERRE: PUNTANDO AL PRIMO POSTO!

Trento Nanterre, in diretta dalla BLM Group Arena di Trento, si gioca alle ore 20.00 di stasera, mercoledì 18 novembre 2020, per l’ottava giornata della stagione regolare della Eurocup di basket 2020-2021. Siamo nel girone D e ci avviciniamo alla diretta di Trento Nanterre con grande piacere, potendo parlare dell’eccellente cammino europeo dell’Aquila, che finora ha collezionato sei vittorie e una sola sconfitta, anche se questa è arrivata nell’ultima uscita sul campo di Gran Canaria, con cui d’altronde Trento è in lotta per il primo posto. Con un bilancio di 6-1 la qualificazione è comunque ormai certa e stasera ci sarà l’occasione di tornare alla vittoria, perché a Trento arrivano i francesi del Nanterre, che invece hanno vinto solamente due delle sei partite che hanno disputato finora (ne hanno una da recuperare) e di conseguenza partiranno sfavoriti al cospetto di una Dolomiti Energia che in Eurocup sta davvero facendo faville.

DIRETTA TRENTO NANTERRE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Nanterre non è prevista sui canali della nostra televisione; come sempre l’appuntamento classico per gli appassionati di basket è la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Eurocup e delle altre coppe internazionali. La visione sarà in diretta streaming video; accedendo al sito ufficiale www.eurocupbasketball.com tutti potranno invece consultare liberamente le informazioni principali, per esempio il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet ma anche le classifiche dei gironi.

DIRETTA TRENTO NANTERRE: IL CONTESTO

La diretta di Trento Nanterre si presenta dunque come una partita nella quale la Dolomiti Energia di coach Nicola Brienza sarà nettamente favorita, avendo il triplo di vittorie nel girone rispetto agli ospiti del Nanterre. Meno soddisfazioni sono invece giunte finora in campionato, ma anche da questo punto di vista l’Aquila sta cominciando a mettere le cose a posto, come conferma la vittoria ottenuta domenica sul campo di Brescia con il punteggio di 73-80. Il mattatore del successo in terra lombarda è stato senza dubbio Kelvin Martin, autore di 19 punti e 10 rimbalzi, per una partita che era cominciata malissimo per Trento, sotto di 12 al termine del primo quarto, ma che poi ha visto un impetuoso crescendo della Dolomiti Energia, che così ha agganciato anche in campionato la zona playoff, anche se la classifica è difficile da analizzare con tanti recuperi ancora da disputare. Trento comunque sta bene e vorrà confermarlo una volta di più questa sera in Eurocup…

