DIRETTA/ Trento Napoli video streaming tv: il punto sulla Eurocup (basket A1, 23 dicembre 2023)

DIRETTA TRENTO NAPOLI: IN EUROCUP

Stiamo finalmente per vivere la diretta di Trento Napoli, ma prima abbiamo un po’ di margine per dire che la Dolomiti Energia arriva dalla straripante vittoria contro Gran Canaria: un successo che in Eurocup non era mai arrivato su questo parquet. Trento si è regalata una serata straripante: ha vinto in trasferta contro i campioni in carica, una squadra che avrebbe dovuto giocare l’Eurolega ma che vi ha rinunciato, come spiegavamo qualche tempo fa, per evitare di andare con i conti in rosso e per non rischiare guai in campionato, come del resto era già accaduto nell’ultima partecipazione di Gran Canaria all’Eurolega.

Quel che conta per Trento è che arrivata una vittoria del tutto inaspettata, che adesso rilancia totalmente le ambizioni di play in: ricordiamo che a questo turno di Eurocup partecipano le squadre dalla terza alla sesta di ciascun girone, la Dolomiti Energia si è portata ad un record di cinque vittorie e sette sconfitte e dunque appunto in piena corsa. Al termine della regular season mancano ancora sette gare: continuando di questo passo Paolo Galbiati e i suoi ragazzi potrebbero finalmente superare il raggruppamento previsto dalla nuova formula di Eurocup, a quel punto ovviamente bisognerebbe anche dosare le energie ma intanto il traguardo sarebbe tutt’altro che indifferente, per cui staremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Napoli non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo stata inclusa nel pacchetto delle tre gare mandate in onda per questa tredicesima giornata. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PER LA FINAL EIGHT!

Trento Napoli, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Christian Borgo e Andrea Valleriani, si gioca alle ore 19:00 di sabato 23 dicembre: siamo alla Il T Quotidiano Arena per la 13^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. È una partita nella quale entrambe le squadre vanno a caccia di riscatto: Trento ha perso l’occasione di tenersi a contatto con la capolista Brescia perdendo sul parquet di Treviso, una sconfitta amara ma che poi è stata mitigata dalla grande impresa in Eurocup, con la vittoria netta sul campo di Gran Canaria campione in carica.

Napoli, dopo un grande e sorprendente avvio di stagione, sta affrontando le prime difficoltà: battuta anche da Scafati, la GeVi sembra davvero in calo anche se mantiene una posizione utile a qualificarla alla Final Eight di Coppa Italia, obiettivo che sarà inseguito in queste ultime giornate del girone andata. Adesso, aspettando che la diretta di Trento Napoli prenda il via, possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata alla Il T Quotidiano Arena, perché tra poche ore sarà già tempo di giocare e scoprire quello che succederà nella partita.

DIRETTA TRENTO NAPOLI: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Trento Napoli rappresenta in questo momento una sfida diretta per andare in Coppa Italia: chiaramente le due squadre possono qualificarsi a braccetto ma, in particolare per la GeVi, una sconfitta questa sera potrebbe significare rischiare di non andare a giocare la FInal Eight. Come detto Napoli resta comunque in saldo positivo, nessuno si aspettava che potesse avere un inizio di questo tenore ma adesso le cose vanno meno bene, sono arrivate sconfitte in serie con l’ultima nel derby di Scafati che ha lasciato o potrebbe lasciare qualche scoria nella parte conclusiva dell’anno solare.

Trento si è portata in una posizione utile per agganciare il primo posto o comunque giocarselo, ma la sconfitta di Treviso ha fatto andare in fuga Brescia; la Dolomiti Energia non ha così approfittato della sconfitta della Virtus Bologna, ma per la Coppa Italia potrebbe aver già fatto il passo decisivo a patto che non crolli nelle ultime tre partite di andata. Intanto la grande vittoria in Eurocup ha ridato fiato per la qualificazione al play in, tutto sommato allora possiamo parlare di un ingresso positivo nella partita casalinga contro Napoli e poi sarà il parquet a dirci come andranno le cose.











