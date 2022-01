Diretta/ Trento Napoli streaming video tv: partenopei in crisi (Basket)

DIRETTA TRENTO NAPOLI: SQUADRE IN DIFFICOLTÀ!

Trento Napoli in diretta domenica 23 gennaio 2022 alle ore 18.30 sarà una sfida valida per la 17^ giornata di basket Serie A1 2021-2022. Partenopei in crisi dopo le ultime sconfitte contro Fortitudo Bologna e Happy Casa Brindisi che hanno escluso la squadra dalla final eight di Coppa Italia. Final Eight alla quale Trento invece parteciperà, nel gruppo delle terze anche dopo l’ultimo ko subito sul campo di Sassari che ha evidenziato le difficoltà della squadra in questo inizio d’anno.

Coach Sacripanti ha commentato così il difficile momento di Napoli: “Indubbiamente c’è tanta amarezza per non aver raggiunto le Final Eight, ma è anche vero che siamo stati forse fin troppo bravi prima. Non era un nostro obiettivo ad inizio di stagione ma ovviamente c’è dispiacere. E’ andata cosi, ora dobbiamo andare avanti. Ci sono stati ovviamente tanti fattori che hanno condizionato questo momento difficile che stiamo vivendo, dobbiamo però essere comunque bravi a ricordarci quanto di buono abbiamo fatto fino a questo punto. Dobbiamo resettare tutto, guardare avanti e capire cosa ci servirà per ritrovare brillantezza e fiducia.”

DIRETTA TRENTO NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Napoli non è una di quelle che per questa giornata di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Da quest’anno sappiamo comunque che il broadcaster ufficiale della Lega è Discovery Plus, e dunque gli abbonati a questa piattaforma (a pagamento) potranno seguire questa e le altre sfide di basket Serie A1 in diretta streaming video. Per le altre informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, si potrà consultare liberamente il sito www.legabasket.it.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match del massimo campionato di basket tra Trento e Napoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55 mentre l’eventuale successo di Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.35.



