Diretta Trento Oldenburg/ Streaming video tv: sfida interna in Eurocup per l’Aquila

Trento Oldenburg, in diretta dalla BLM Group Arena alle ore 19:30 di mercoledì 16 ottobre, si gioca per la terza giornata del gruppo D di basket Eurocup 2019-2020. L’Aquila arriva a questa partita forte del successo ottenuto la scorsa settimana contro il Buducnost, che ha mosso la classifica; questa sera sul parquet trentino arriva la squadra tedesca che, al contrario, è ancora senza successi e dunque ha un bisogno quasi necessario dei punti per restare in corsa per la qualificazione; il girone è ancora lungo ma vista la competitività i passi falsi non dovranno essere troppi. Vale anche per la Dolomiti Energia, che ha già giocato le semifinali di questa competizione e ora deve riscattare la brutta prestazione di domenica. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Trento Oldenburg, nel frattempo possiamo analizzare alcuni dei temi principali legati a questa partita.

DIRETTA TRENTO OLDENBURG: RISULTATI E CONTESTO

Trento Oldenburg rappresenta per la Dolomiti Energia un’occasione di riscatto: domenica infatti la squadra di Nicola Brienza è stata battuta nettamente sul parquet di Brescia, perdendo così la seconda partita consecutiva in campionato dopo aver vinto le prime due. L’Aquila ha segnato appena 66 punti e ne ha incassati 92: non è certo una singola uscita che può determinare il livello del gruppo ma chiaramente il coach vuole certezze immediate, che possono arrivare attraverso una partita di livello contro un’avversaria che ha maturato una buona esperienza europea. L’ultima di Eurocup come detto è stata positiva: battuto il Buducnost che solo l’anno scorso era in Eurolega, adesso Trento sa di potersela giocare con tutte e di poter superare un girone eliminatorio nel quale è stato fatto il primo passo. Nel mentre, Unicaja Malaga e Galatasaray restano le principali avversarie per il primo posto; vincendo questa sera Brienza e i suoi ragazzi farebbero un bel passo avanti anche se poi resteranno ancora sette partite da giocare in questo primo turno della coppa internazionale.



