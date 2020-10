Diretta Trento Olimpia Lubiana/ Streaming video e tv: Aquila per il poker in Eurocup

DIRETTA TRENTO OLIMPIA LUBIANA: PER CONTINUARE LA STRISCIA POSITIVA!

Trento Olimpia Lubiana, in diretta dalla BLM Group Arena della città tridentina alle ore 20.00 di questa sera, martedì 20 ottobre, è una partita valida per la quarta giornata del girone D per la regular season della nuova stagione della Eurocup 2020-2021 di basket. Arriviamo alla diretta di Trento Olimpia Lubiana con un bilancio straordinario per la Dolomiti Energia Trentino, dal momento che gli uomini allenati da coach Nicola Brienza hanno cominciato il loro cammino nella Eurocup con la bellezza di tre vittorie in altrettante partite disputate fino a questo momento nel girone, di conseguenza Trento vede già ampiamente alla propria portata la qualificazione alla Top 16 di Eurocup e sicuramente sta facendo meglio in campo internazionale rispetto al più sofferto avvio di stagione nel campionato di Serie A. Il turno casalingo di stasera è una chance da non sprecare per cercare il poker contro gli sloveni dell’Olimpia Lubiana, che hanno invece un bilancio di 1-2.

DIRETTA TRENTO OLIMPIA LUBIANA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE L’EUROCUP

La diretta tv di Trento Olimpia Lubiana non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA TRENTO OLIMPIA LUBIANA: IL CONTESTO

La diretta di Trento Olimpia Lubiana ci prone dunque un’Aquila che in Eurocup fino a questo momento è stata praticamente perfetta, soddisfazione non da poco in una competizione di altissimo livello, a maggior ragione se si considera invece che in campionato Trento di certo non sta volando. In campo internazionale tuttavia ci sono solamente vittorie da ricordare per Trento, a cominciare dal colpaccio in Turchia alla prima giornata, vincendo per 86-93 sul campo della Frutti Extra Bursaspor. Dominio totale poi per la Dolomiti Energia nella seconda giornata, quando a Trento i greci del Promitheas Patrasso sono stati sconfitti con un eloquente 78-51, infine il tris è stato servito settimana scorsa grazie ad un nuovo colpaccio in trasferta, perché Trento è reduce dal successo per 65-71 anche sul campo del Nanterre 92. Potrà arrivare questa sera contro l’Olimpia Lubiana un bel poker trentino?

