Diretta Trento Padova/ Streaming video Rai: Itas per ripartire (volley)

Trento Padova, diretta dagli arbitri Armando Simbari e Cesare Armandola, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, sabato 3 dicembre 2022, come anticipo che aprirà il programma della decima giornata della Superlega di volley maschile, il massimo campionato di pallavolo che ci sta regalando emozioni ormai da due mesi, dopo il trionfo dell’Italia ai Mondiali, che renderà per sempre indimenticabile questo anno 2022 nel mondo della pallavolo. Ormai siamo tuttavia ampiamente nel vivo della stagione dei club, andiamo allora a scoprire come Itas Trentino e Pallavolo Padova arrivano a questa partita per il penultimo turno del girone d’andata, quindi importante anche per la griglia di Coppa Italia.

Diretta/ Roeselare Civitanova (risultato finale 1-3): vittoria e primato per la Lube!

La diretta di Trento Padova ci offrirà una situazione di classifica che, fatte le debite proporzioni, non è gradita da alcuno. L’Itas Trentino è infatti terza dopo la sconfitta di sabato scorso contro Milano e, avendo già giocato una partita in più rispetto a molte inseguitrici, anche questa posizione potrebbe essere a rischio. D’altro canto per Padova c’è un triste penultimo posto con appena 6 punti, anche se va detto che i veneti hanno una partita da recuperare e quindi rispetto a Trento ne ha giocate ben due in meno. La posta in palio è comunque molto importante, siamo allora davvero curiosi di scoprire che cosa potrà succedere nella diretta di Trento Padova…

Diretta/ Trento Zaksa (risultato finale 3-1): la Itas la chiude!

TRENTO PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Padova sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Trento Padova sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI TRENTO PADOVA

DIRETTA TRENTO PADOVA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Trento Padova vedrà sotto i riflettori in maniera particolare l’Itas Trentino, che è già lontanissima dalla capolista Perugia, dunque fa parte del folto gruppo di squadre che ragionevolmente inseguono il secondo posto in stagione regolare, per avere il fattore campo fino alle semifinali playoff. Abbiamo detto della sconfitta di sabato scorso contro Milano, va però pure ricordato che in settimana la Champions League ha regalato una grande gioia, perché Trento ha vinto contro la grande rivale Zaksa e si è presa il primo posto solitario nel suo gruppo.

DIRETTA/ Duren Perugia (risultato finale 0-3) streaming: Sir Safety sul velluto

Padova dal canto suo ha orizzonti ben diversi: 6 punti raccolti, anche se in appena otto partite giocate, si dicono che i patavini devono pensare solamente alla salvezza. Il dato curioso è relativo al fatto che Padova in realtà ha vinto ben tre partite, ma tutte al tie-break, mentre in occasione delle cinque sconfitte non ha mai raccolto nemmeno un punto, per cui la classifica è più brutta di quanto potrebbe dire il bilancio di vittorie-sconfitte. Oggi a Trento sarà molto difficile fare punti, ma ogni occasione va tentata per cercare di dare la svolta…











© RIPRODUZIONE RISERVATA