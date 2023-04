DIRETTA/ Trento Padova video streaming tv: i precedenti sorridono ai veneti

DIRETTA TRENTO PADOVA: TESTA A TESTA

La diretta di Trento Padova fa parte della batteria di match valevoli per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C girone A. Guardando i precedenti storici si notano soltanto tre recenti incontri tra le due formazioni con una supremazia che volge dalla parte della squadra biancoscudata. Le due formazioni si sono affrontate per la prima volta nel 2021 con la vittoria dei padovani con il risultato di 2-1. Il gol firmato da Filippo Carini (del Trento), non servì a salvare la propria squadra caduta sotto il segno delle marcature di Chiricò e Ronaldo.

Gara di andata che regalo un grande match con il risultato di 2-2, nonché unica volta in cui il Trento è riuscito a strappare dei punti al Padova. ad andare a segno per la formazione di casa il bomber Riccardo Bocalon, oggi in forza al Mantova, e Pattarello (oggi all’Arezzo). Per il Padova reti firmate, nel giro di 8 minuti, da parte di Bifulco e Ronaldo, oggi in forza rispettivamente al Taranto e Vicenza. Ultimo scontro, nella gara di andata dell’odierno campionato, terminato con il risultato di 2-1. Gol nei biancoscudati di Vasic e Liguori; per il Trento Saporetti. (Marco Genduso)

TRENTO PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Padova non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma aggiornamenti e gol in tempo reale saranno visibili sul canale Diretta Gol) e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Trento Padova sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PARTITA COMBATTUTA!

Trento Padova, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 14.30 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la 36^ giornata del campionato di Serie C. Biancoscudati in ascesa con 3 vittorie nelle ultime 5 sfide disputate in campionato, con il Padova che ha battuto in casa il Sangiuliano City nell’ultima sfida disputata e si è ripreso il settimo posto, pur con 5 squadre alle spalle nel giro di 2 lunghezze e la qualificazione ai play off dunque ancora da conquistare.

Dopo una lunga serie positiva ha frenato bruscamente invece il Trento costretto ora a guardarsi di nuovo alle spalle dopo l’ultima sconfitta subita a Vicenza, con il Sangiuliano City quintultimo e la zona play out distanti ora di nuovo solamente una lunghezza. All’andata Padova vincente col punteggio di 2-1 in casa contro il Trento, 2-2 tra le due squadre nell’ultimo precedente disputato al “Briamasco” il 20 febbraio 2022.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO PADOVA

Le probabili formazioni della diretta Trento Padova, match che andrà in scena all0 stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desplanches; Semprini, Vitturini, Trainotti, Fabbri; Suciu Sangalli, Di Cosmo; Pasquato; Attys, Carletti. Risponderà il Padova allenat0 da Vincenzo Torrente con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Donnarumma, Belli, Valentini, Delli Carri, Crivello; Franchini, Vasic; Liguori, Radrezza, Cannavò; Bortolussi.

TRENTO PADOVA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Padova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.85, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.

