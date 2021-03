Diretta Trento Partizan/ Streaming video tv: per l’Aquila è dentro o fuori (Eurocup)

DIRETTA TRENTO PARTIZAN: PARTITA DECISIVA!

Trento Partizan sarà diretta dagli arbitri Robert Lottermoser, Aare Halliko e Huseyin Celik: alle ore 20:00 di mercoledì 3 marzo la BLM Group Arena apre le sue porte alla quinta giornata nella Top 16 di basket Eurocup 2020-2021. Sfida decisiva per la qualificazione ai playoff: la Dolomiti Energia si è rimessa in corsa con la bella vittoria su Boulogne prima della sosta, ma anche quel successo potrebbe risultare inutile qualora oggi dovesse arrivare un risultato negativo, perchè la situazione di classifica è assolutamente in bilico e non “pende” dalla parte dell’Aquila, che al momento è più fuori che dentro.

Vincere in casa contro l’avversaria di questa sera, che è una squadra di grande tradizione e sta provando a ritornare ai suoi giorni migliori, sarebbe tuttavia compiere metà dell’opera; farlo ribaltando l’enorme divario che i serbi avevano aperto all’andata risulta abbastanza complicato ma sarebbe quasi un’assicurazione sul pass per i quarti di finale. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Trento Partiza, mentre aspettiamo la palla a due possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali legati alla partita.

DIRETTA TRENTO PARTIZAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Trento Partizan, che non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione; per seguire la partita di Eurocup sarà dunque necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete inoltre tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale ma anche statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA TRENTO PARTIZAN: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo detto Trento Partizan è una partita delicatissima per Lele Molin, anche perché in campionato le cose non stanno andando bene: battuta dalla Vanoli Cremona, l’Aquila trentina sta seriamente rischiando di tornare in corsa per la salvezza e, anche se probabilmente ci sarà il blocco delle retrocessioni, sarebbe un passo indietro rispetto allo sviluppo del progetto post-Buscaglia, che aveva trovato in Nicola Brienza terreno abbastanza fertile. Il suo ex assistente ha poi assunto il comando delle operazioni ma si trova in una situazione non esaltante; come detto ci sarebbe la possibilità di restare in corsa per i playoff di Eurocup ma perdere questa sera significherebbe non poter più riprendere il Partizan che avrebbe comunque il vantaggio nella doppia sfida diretta, e presumibilmente dare l’addio al proseguimento della competizione a meno di un mezzo miracolo. Non resta che sperare in una Trento capace di ritrovarsi, e di schierare in campo i suoi giocatori determinanti al top della condizione; già aver ritrovato il miglior Luke Maye è un’ottima notizia per Molin…



