DIRETTA/ Trento Pergolettese video streaming tv: lombardi avanti nei precedenti

DIRETTA TRENTO PERGOLETTESE: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Trento Pergolettese fa parte della batteria di match presenti nella trentaduesima giornata del campionato di Serie C girone A. Guardando gli scontri precedenti tra le due formazioni, accomunate dal colore giallo degli scudetti sociali, si notano ben 5 partite all’attivo con spettacolo, emozioni e gol a fare da padrona all’interno dei 90 minuti. In 5 partite, difatti, sono arrivati ben 14 gol, di cui 10 della formazione oggi in trasferta e soltanto 4 dei padroni di casa del Trentino.

Il primo risultato da segnalare avviene nel 2017 con il pareggio per 2-2; non sarà l’unico in quanto nel 2022 le due formazioni si fermano sullo 0-0. Per avere un risultato netto occorre guardare le restanti tre sfide con la Pergolettese sempre vincitrice con i risultati negli anni 2018, 2021, 2022 rispettivamente di 0-4, 1-2 e 2-1. La gara valevole per la trentaduesima giornata del girone A di Serie C sarà la quarta in assoluto nel settore professionistico dato che, le prime due sfide, sono arrivate nel campionato di Serie D. (Marco Genduso)

TRENTO PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta della sfida Trento Pergolettese sarà possibile vederla sulla piattaforma Eleven Sports, detentrice da ormai diverse stagioni dei diritti dei match dei tre gironi di Serie C. L’evento sarà visibile solamente se l’utente è in possesso di abbonamento quindi bisognerà obbligatoriamente sottoscriversi scegliendo tra il pass per l’intera stagione oppure mensile. La diretta Trento Pergolettese sarà visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato.

PADRONI DI CASA FAVORITI!

Trento Pergolettese, in diretta mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie C. Anche con il pareggio in casa della Pro Sesto, riacciuffato nel finale di partita, il Trento ha dimostrato di stare vivendo un buon momento, con una sola sconfitta subita nelle ultime 13 sfide disputate in campionato, con la squadra ormai avvicinatasi solo a 2 lunghezze di distanza dalla zona play off.

È avanti di 3 lunghezze rispetto alla zona play out invece la Pergolettese che battendo in casa il Renate ha confermato a sua volta il suo buon momento con 6 risultati utili consecutivi messi in fila, che hanno risollevato i cremaschi dalla zona calda della classifica. La Pergolettese ha battuto per 2-1 il Trento nel match d’andata, il 31 ottobre 2021 nell’ultimo precedente al “Briamasco” vittoria dei cremaschi con il medesimo punteggio.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Trento Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Bruno Tedino schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desplanches; Vitturini, Ferri, Garcia Tena, Fabbri; Di Cosmo, Sangalli, Ballarini; Attys; Petrovic, Carletti. Risponderà la Pergolettese allenata da Alberto Villa con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Soncini; Piccinini, Arini, Tonoli; Bariti, Mazzarani, Varas, Artioli, Villa; Iori, Abiuso.

TRENTO PERGOLETTESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Pergolettese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.

