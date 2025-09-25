Diretta Trento Pergolettese, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Briamasco per la sesta giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA TRENTO PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prima di immergerci nella diretta di Trento Pergolettese, vediamo un po’ di dati su quello che potrebbe succedere tra pochi istanti nel rettangolo verde. Il nostro obiettivo è evidenziare i trend e capire tramite essi chi potrebbe portare a casa i tre punti questa sera. Il Trento è una delle squadre che più impressiona sul piano fisico: percorre in media 110 km a partita, un dato tra i più alti del campionato, grazie a un centrocampo che non smette mai di pressare. La squadra genera circa 12 tiri a partita con un xG di 1,4, ma la precisione lascia a desiderare, visto che solo il 38% dei tentativi finisce nello specchio.

La Pergolettese, invece, fa della concretezza il suo marchio: pur producendo meno (10 tiri medi, xG di 1,1), sfrutta una percentuale realizzativa molto alta, con quasi 1,5 gol segnati di media. In difesa subisce poco (1 gol a gara) e mostra grande solidità sui piazzati, con appena 2 reti concesse su calcio da fermo dall’inizio stagione. Questo equilibrio tra intensità del Trento e solidità della Pergolettese rende il confronto uno dei più interessanti e tattici della giornata. Adesso via al commento live della diretta di Trento Pergolettese, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRENTO PERGOLETTESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In televisione si potrà seguire la diretta Trento Pergolettese se si è in possesso di un abbonamento a Sky e sintonizzandosi sul canale Sky Sport 255. L’emittente satellitare fornirà anche la copertura streaming con l’applicazione di Sky Go esattamente come accadrà pure per gli abbonati al servizio di Now Tv.

TRENTO PERGOLETTESE, PER RISCATTARSI IMMEDIATAMENTE!

Nella giornata di giovedì 25 settembre 2025 è prevista la diretta Trento Pergolettese, che comincerà alle ore 18:30. Presso lo Stadio Briamasco assisteremo ad una partita valida per il quinto turno del girone A di campionato che vede impegnate due formazioni reduci da una sconfitta rimediata nel weekend precedente di questa Serie C.

I padroni di casa guidati in panchina dal tecnico Luca Tabbiani sono stati appunto battuti di recente in trasferta dal Lecco. A nulla è servito il gol segnato nel corso della ripresa dal neo entrato Jacopo Pellegrini, bravo in ogni caso a trasformare il calcio di rigore, visto che poi Zanellato ha firmato il tris definitivo per i suoi a recupero inoltrato.

Gli Aquilotti hanno bisogno di ritrovarsi per poter replicare quanto di buono fatto nella passata stagione considerando che finora hanno vinto solo all’esordio fuori casa contro la Giana Erminio. Le cose stanno andando invece decisamente meglio per gli ospiti, sconfitti però qualche giorno fa dall’Inter U23 sul proprio campo.

I lombardi di mister Curioni, che hanno perso contro gli altri nerazzurri del Renate alla prima, sono stati in grado di aggiudicarsi tre vittorie e vorrebbero continuare a sognare in grande rialzando subito la testa a seguito del KO patito contro la compagine interista.

DIRETTA TRENTO PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il 4-3-3 con Barlocco in porta, Triacca, Corradi, Cappelletti e Maffei in difesa, Aucelli, Fossati e Giannotti nel mezzo e tridente formato da Dalmonte, Ebone e Capone sarà quasi certamente la scelta migliore per mister Tabbiani ed i padroni di casa se si parla delle probabili formazioni per la diretta Trento Pergolettese. Il tecnico Giacomo Curioni dovrà fare a meno di Corti, espulso dopo esser subentrato nel secondo tempo, e potrebbe decidere di puntare ancora sul modulo 4-3-1-2 con Cordaro fra i pali protetto da Aidoo, Benvenuto, Bane e Capoferri, Dore, Arini e Careccia in mediana, Ferrandino sulla trequarti alle spalle di Parker e Tomaselli.

DIRETTA TRENTO PERGOLETTESE, LE QUOTE

Gli Aquilotti sembrano essere favoriti per la conquista dei tre punti guadando alle quote dei bookmakers concernenti la diretta Trento Pergolettese. Stando a Snai la vittoria dei padroni di casa non va quotata oltre il 2.00, essendo il risultato più probabile con cui potrebbe terminare questo match. Il pareggio, pagato a 3.10, è la seconda soluzione per questa sfida secondo l’agenzia di scommesse che indica infine il successo degli ospiti fissando il 2 a 3.50.