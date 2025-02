DIRETTA TRENTO PERGOLETTESE, QUATTRO PUNTI DAI PLAYOFF E DAI PLAYOUT

In campo venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 20:30 per la diretta Trento Pergolettese. Presso lo Stadio Briamasco i padroni di casa cercheranno di guadagnarsi i tre punti in palio dopo aver pareggiato nell’ultimo weekend contro il Lumezzane. La quinta posizione in classifica con quarantuno punti sin qui guadagnati rappresenta un buon piazzamento per gli Aquilotti che vorrebbero anzi tornare a volare ancora più in alto cercando quindi di scavalcare l’AlbinoLeffe, quarto e ad un solo punto di distacco.

Sulla strada dei gialloblu, in quattordicesima posizione a quota trentatre, c’è però la Pergolettese, un club che si trova equalmente distante sia dalla zona retrocessione che dalla zona playoff. Quattro sono infatti i punti che la separano dalla possibilità di centrare la promozione in Serie B e dall’eventualità di lottare per la salvezza nel corso dei playout. La Pro Vercelli vuole provare ad agganciare i lombardi che cercheranno piuttosto di raggiungere il Lumezzane oltre a scavalcare l’Arzignano.

DIRETTA TRENTO PERGOLETTESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se siete interessati a vedere la diretta Trento Pergolettese dovrete essere regolarmente iscritti a Sky. Una volta abbonati alla piattaforma satellitare potrete seguire questa gara del girone A di Serie C in streaming sfruttando l’applicazione denominata Sky Go.

DIRETTA TRENTO PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Trento Pergolettese ci portano a supporre l’utilizzo del 4-3-3 con Barlocco, Di Cosmo, Kassama, Cappelletti, Falasco, Aucelli, Peralta, Giannotti, Accornero, Di Carmine ed Anastasia da parte di mister Tabbiani, avendo almeno pareggiato nello scorso turno di campionato proprio con questo schieramento. Chi potrebbe invece cambiare qualcosa rispetto allo speculare modulo 4-3-3 con Cordaro, Tonoli, Stante, Lambrughi, Capoferri, Jaouhari, Arini, Careccia, Albertini, Di Biase e Basili potrebbe essere il tecnico Curioni, a fronte della recente sconfitta subita.

