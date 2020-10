Diretta Trento Perugia/ Streaming video Rai: big match in casa di Lorenzetti!

Trento Perugia, diretta dagli arbitri Cappello e Tanasi, è la partita in programma oggi domenica 18 ottobre 2020, tra le mura del BML Group Arena: fischio d’inizio previsto per le ore 18.00. Dopo un impegnativo turno infrasettimanale ecco che il grande volley maschile del campionato della serie A1 torna sotto ai riflettori e per la sesta giornata del turno di andata ci offre, con la diretta tra Trento e Perugia, una sfida assolutamente da non perdere. Abbiamo infatti grandi attese in vista di questo incontro: in campo due formazioni affamate di punti, dalla ricca tradizione e che da anni sono protagoniste ai più alti livelli della pallavolo nazionale e internazionale. Con Trento e Perugia, visti i protagonisti chiamati in causa, siamo sicuri di vivere oggi una grande giornata di pallavolo: con Rossini, Abdel Aziz, Podrascanin e Giannelli per la Diatec e Leon, Solo, Atansijevic e Colaci per la Sir di certo non ci sarà da annoiarsi.

DIRETTA TRENTO PERUGIA IN STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi la sfida tra Trento Perugia sarà visibile in diretta tv e per la precisione sulla tv di stato al canale 57 Raisport + HD: garantita ovviamente anche la diretta streaming video della partita di volley maschile, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO PERUGIA: IL CONTESTO

Come dicevamo prima, con la diretta tra Trento e Perugia, vivremo senza dubbio una serata di pallavolo ai massimi livelli: ce lo dicono il palmares, la tradizione e i protagonisti chiamati in campo oggi, dove pure faranno ben gola i tre punti messi in palio. Non scordiamo infatti che in vista di questa sesta giornata per la Serie A1 di volley maschile entrambe le formazioni approdano al taraflex affamate di punti: specie la Diatec, che non ha vissuto un avvio di stagione brillante. La formazione di Lorenzetti anzi si può dire che ha fatto abbastanza fatica finora: appena 4 incontri disputati, di cui due vinti e due persi (contro Verona e Civitanova). Insomma non il miglior tabellino per affrontare quella che è al momento la capolista, Perugia. La squadra umbra infatti ha per il momento messo da parte punteggio pieno: 5 incontri e cinque vittorie a tabellino, con pure l’interessante dato per cui la Sir ha finora concesso agli avversari appena un solo parziale. Questo basterà però per far pendere il favore del match verso Heynen e i suoi? Solo il campo ce lo dirà.

