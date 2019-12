Diretta Trento Perugia/ Streaming video Rai: big-match in casa Itas (volley)

Trento Perugia, diretta dagli arbitri Giorgio Gnani e Mauro Goitre, si gioca oggi pomeriggio, domenica 1 dicembre 2019, con fischio d’inizio alle ore 16.45 presso la BLM Group Arena. Si tratta naturalmente di un big-match della nostra Superlega di volley: Trento Perugia mette di fronte due squadre fortissime quali l’Itas e la Sir Safety Conad e anche se siamo ancora nella prima parte della stagione ci attendiamo una partita di grande significato e certamente spettacolare. Tecnicamente, Trento Perugia sarà un anticipo della tredicesima giornata del massimo campionato di pallavolo, in programma fra tre settimane, mentre oggi sarebbe il turno della decima giornata, nella quale Perugia riposa (lo farà ovviamente invece domenica 22 dicembre) e Trento è attesa dalla sfida contro la Lube Civitanova che sarà giocata proprio nella domenica subito prima di Natale. Meraviglie del calendario folle del volley: tema serissimo e che meriterebbe di essere affrontato e risolto ai massimi livelli. Per adesso però ci resta il piacere di seguire partite come Trento Perugia…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Perugia sarà disponibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD al numero 57 del telecomando, come sempre canale di riferimento per il volley italiano. Come gli appassionati sanno bene, sarà disponibile anche la diretta streaming video gratuitamente per tutti tramite sito e applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

DIRETTA TRENTO PERUGIA: IL CONTESTO

Fatta una doverosa riflessione sulle follie del calendario, possiamo adesso parlare della diretta di Trento Perugia da un punto di vista più strettamente tecnico. Itas e Sir Safety Conad non hanno giocato lo stesso numero di partite: per Perugia infatti ci sono già state dieci fatiche, con un bilancio di otto vittorie e due sconfitte, mentre Trento in nove partite ha raccolto sette vittorie e due sconfitte. Numeri globalmente positivi ma che ancora non bastano a chi cerca il vertice assoluto, come Trento ha imparato settimana scorsa perdendo contro Modena in un’altra delle sfide di cartello della nostra Superlega. Anche Perugia in questo momento si ritrova a dover inseguire una scatenata Lube Civitanova, però la Sir Safety ha già un trofeo in bacheca grazie al successo nella Supercoppa Italiana all’inizio di novembre, battendo in finale proprio Modena. Il test sarà dunque molto significativo per entrambe le parti, perché incassare la terza sconfitta ancora prima della fine del girone d’andata non sarà un bel segnale per chi uscirà battuto dalla BLM Group Arena.



