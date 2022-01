Diretta Trento Perugia/ Streaming video Rai: che big match in SuperLega! (volley)

DIRETTA TRENTO PERUGIA: SUPER SFIDA DI INIZIO ANNO!

Trento Perugia è in diretta dalla BLM Group Arena, alle ore 18:00 di domenica 2 gennaio: l’anno nuovo di volley SuperLega 2021-2022 inizia con un big match, ma bisogna fare attenzione perché questa partita è valida per la 17^ giornata, la quinta di ritorno che anticipa rispetto alle due precedenti. Soluzione dovuta anche ai focolai di Coronavirus che hanno disposto il rinvio di alcune partite; quel che qui interessa dire è che la Sir Safety arriva benissimo all’appuntamento, perché nel big match precedente ha vinto sul campo di Civitanova e ha così allungato in classifica, lasciando intendere di poter vincere ancora la regular season.

La Itas comunque si è ripresa dopo un avvio di campionato non esaltante, adesso occupa il terzo posto e, pur dovendo lottare con Modena per il podio in stagione regolare, ha comunque ancora la possibilità di agganciare una delle prime due posizioni. Sarà allora un grande spettacolo quello che ci verrà fornito dalla diretta di Trento Perugia; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa attesissima partita della BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Perugia viene trasmessa su Rai Sport, e dunque sarà come sempre un appuntamento in chiaro per tutti: almeno una partita di volley maschile che fa riferimento alla SuperLega è fornita dalla televisione di stato, che per questo turno sceglie il big match della BLM Group Arena e lo rende disponibile anche grazie al servizio di diretta streaming video, tramite sito o app ufficiali di Rai Play. La mobilità, come ben sappiamo, è un’opportunità che potrete sfruttare anche abbonandovi al portale volleyballworld.tv; le informazioni utili sulla partita arriveranno invece su www.legavolley.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Trento Perugia è una di quelle partite che naturalmente sfuggono a qualunque inscatolamento preventivo: la classifica e i singoli momenti delle due squadre possono modificare il quadro di partenza, ma Itas e Sir Safety negli ultimi anni sono riuscite a rimanere stabilmente nell’élite del volley italiano e non solo, e dunque inevitabilmente il loro obiettivo si deve valutare sul lungo periodo. Quest’anno abbiamo avuto un incrocio anche in Champions League, con la Sir Safety che ha vinto nettamente e si è presa un vantaggio non indifferente nella corsa al primo posto del girone.

Attualmente come abbiamo visto la classifica sorride a Perugia che si trova al comando, Trento però ha saputo rilanciare le sue ambizioni e arriva a questo incrocio con la consapevolezza di poter fare il colpo grosso, sfruttando anche il fattore campo. Vedremo come andranno le cose, ma come abbiamo già detto è fin troppo evidente che, a prescindere da quello che succederà tra poco alla BLM Group Arena, rivedremo sia Trento che Perugia più avanti in stagione, e anche la corsa di entrambe in Champions League potrebbe essere determinante per le sorti della SuperLega…



