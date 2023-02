Diretta Trento Perugia/ Streaming video Rai: è big-match in Superlega

Trento Perugia, diretta dagli arbitri Gianluca Cappello e Umberto Zanussi naturalmente presso la BLM Group Arena del capoluogo del Trentino, si gioca alle ore 18.30 di questo pomeriggio, domenica 12 febbraio 2023, essendo il big-match nel programma della diciannovesima giornata della Superlega di volley maschile, l’ottavo turno del girone di ritorno del massimo campionato di pallavolo. Si pensava magari che l’appuntamento con la sfida tra la Itas Trentino e la Sir Safety Susa Perugia potesse essere fondamentale nella corsa verso il primo posto nella stagione regolare, che invece è già stato assegnato con un enorme margine di vantaggio, stante il dominio totale degli umbri sul campionato.

La diretta di Trento Perugia quindi metterà in palio punti preziosi soprattutto per i padroni di casa: Trento, con i suoi 35 punti, è in lotta soprattutto con Modena per ottenere il massimo obiettivo possibile a questo punto, dal momento che il primato di Perugia è già da tempo inattaccabile e gli umbri hanno addirittura 19 punti di vantaggio sui trentini. Per gli umbri una vittoria sarebbe l’ennesima tappa di una marcia trionfale, per Trento invece un successo sarebbe di fondamentale importanza sulla strada verso l’obiettivo del secondo posto, che garantirebbe di incrociare Perugia solamente in finale nei playoff scudetto. Vedremo se l’Itas riuscirà nell’impresa di battere la perfetta capolista: che cosa potrà succedere nella diretta di Trento Perugia?

TRENTO PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Perugia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Trento Perugia sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA TRENTO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Trento Perugia vedrà sotto i riflettori soprattutto i padroni di casa per quanto riguarda l’importanza della posta in palio. Le soddisfazioni maggiori in stagione per l’Itas Trentino sono arrivate in Champions League, grazie al primo posto davanti ai grandi rivali polacchi dello Zaksa, battuti sia all’andata sia al ritorno, mentre in campionato il bottino è di undici vittorie e sette sconfitte, naturalmente buono ma nettamente inferiore rispetto allo “schiacciasassi” Perugia. La corsa verso il secondo posto è però entusiasmante grazie al duello con Modena e chissà se anche Civitanova, strappare punti alla Sir Safety sarebbe un bonus davvero significativo…

La diretta di Trento Perugia metterà però in meritata evidenza anche i dominatori assoluti della Superlega, gli umbri della Sir Safety Susa per i quali ci limitiamo a dare i numeri senza troppi commenti, tanto sono eloquenti i dati: diciotto vittorie su altrettante partite disputate e tutte per 3-0 o 3-1, quindi senza mai lasciare per strada nemmeno un punto – sono naturalmente 54 in classifica. Si aggiungano il primato nel girone di Champions League con sei vittorie su altrettante partite, la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia e le vittorie delle due competizioni che sono già state completate negli scorsi mesi, cioè la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club: finora Perugia in stagione ha sempre e solo vinto, in tutte le competizioni…

