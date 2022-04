Diretta Trento Perugia/ Streaming video Rai: gran ritorno del derby, Champions League

DIRETTA TRENTO PERUGIA: BIG MATCH CHAMPIONS LEAGUE!

Trento Perugia, diretta dagli arbitri Wim Cambré e Stefano Cesare, si giocherà alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 7 aprile 2022, presso la BLM Group Arena di Trento, dovrà sarà altissima l’attesa per la semifinale di ritorno della Champions League di volley maschile, un meraviglioso derby italiano che ci ha già regalato straordinarie emozioni settimana scorsa, in occasione della partita d’andata che la Itas Trentino seppe vincere per 2-3 sul campo della Sir Sicoma Monini Perugia.

Diretta/ Perugia Trento (risultato finale 2-3): vince l'Itas al tie-break!

Per gli appassionati di pallavolo “neutrali” l’auspicio è di vivere un’altra partita così avvincente; i tifosi invece naturalmente devono tenere conto di cosa servirà per andare in finale: Trento naturalmente può vincere con qualsiasi risultato, essendosi già imposta all’andata; Perugia avrebbe invece bisogno di un successo per 0-3 o 1-3 per fare festa subito, mentre un colpaccio umbro al tie-break manderebbe la partita al Golden Set di spareggio, caso in cui sarebbero addirittura undici i set di questa super-semifinale. Pronti a vivere una grande serata di volley, cosa succederà nella diretta di Trento Perugia?

Diretta/ Conegliano Monza (risultato 3-1) streaming video tv: è finale di Champions!

DIRETTA TRENTO PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Perugia sarà garantita su Eurosport 2, ricordiamo infatti che la Champions League di volley è seguita dal gruppo Discovery e che la diretta streaming video sarà di conseguenza garantita ancora una volta su Discovery +, dove abbiamo potuto seguire per intero (anche se a pagamento) l’avventura delle migliori squadre italiane in Europa. Per questa semifinale derby però la grande notizia è la diretta in chiaro anche su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e in streaming su Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

Diretta/ Jastrzebski Civitanova (risultato finale 3-2) video: Lube eliminata

DIRETTA TRENTO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Perugia, dobbiamo tornare ancora sulle emozioni di settimana scorsa, una partita meravigliosa nella quale Trento è riuscita nella difficile impresa di vincere a Perugia, ma gli umbri sono ancora in vantaggio per 4-3 nel bilancio dei ben sette incroci stagionali tra Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Superlega e naturalmente Champions League, dove Itas e Sir si erano affrontate pure nella fase a gironi. Questo ci dice che Trento si è presa un piccolo vantaggio, ma che il discorso per la qualificazione è ancora apertissimo, anche perché Perugia vorrà evitare di essere eliminata per il secondo anno consecutivo dai trentini.

Ogni dettaglio potrebbe fare la differenza: Trento ha il fattore campo e il piccolo vantaggio dell’andata, Perugia risponde forse con più freschezza, perché domenica nei playoff di Superlega ha vinto in tre set a Cisterna conquistando la semifinale, mentre Trento è andata al quinto set e infine ha perso a Piacenza, dunque domenica sarà attesa dalla “bella” per entrare fra le prime quattro del campionato. In tre giorni la Itas si gioca quasi tutto, ma questo è il bello del finale di stagione…











© RIPRODUZIONE RISERVATA