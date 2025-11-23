Diretta Trento Perugia streaming video Rai: orario e risultato live della super classica per la Superlega di volley, oggi domenica 23 novembre 2025

DIRETTA TRENTO PERUGIA (RISULTATO FINALE 3-1): VITTORIA DEI PADRONI DI CASA

Trento vuole chiudere questo match, visto che il terzo set inizia subito con due punti totalizzati. Perugia, però, non la minima intenzione di mollare, visto che riesce a riprotarsi subito in parità. La gara procede colpo su colpo, visto che le due squadre si rispondono punto su punto. Basta pensare che i due team arrivano sul 27-27, ma poi Perugia vince per 29-27.

Anchei il quarto set inizia punto a punto. Basta pensare che bisogna aspettare il 18 a 14 di Trento nei confronti di Perugia per avere un vantaggio superiore di due punti. I padroni di casa, di fatto, riescono ad allungare definivamente, anche se Perugia si porta sul -1(23-22). L’ultimo set di questa partita, dunque, viene vinto da Trento con il risulato di 25-23 (Agg.William Scuotto).

TRENTO PERUGIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Meritata ribalta in chiaro su Rai Sport per la diretta Trento Perugia in tv, quindi con Rai Play in aggiunta a VBTV per la consueta diretta streaming video.

DIRETTA TRENTO PERUGIA SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO PERUGIA (RISULTATO 2-0): DOMINIO DEI PADRONI DI CASA

La gara inizia in manera molto equilibrata. Basta pensare alla serie di punti su punti da parte delle due squadre. Trento, però, cerca il primo allungo: 5-3. Perugia si rifà sotto, ma l’andamento del match è sempre controllato dai padroni di casa. Gli umbri, però, riescono a portarsi anche sul 21-20, ma Perugia non si fa più sorprendere e vince il primo set per 25-21.

La prima parte del secondo game, di fatto, vede molto più equilibrio tra le due squadre, ma poi bisogna segnalare un importante allungo dei padroni di casa. Trento, infatti, riesce a portarsi sul 15-9. Perugia non riprende più e i trentini riescono ad avere un massimo vantaggio di nove punti. Il secondo set, quindi, finisce 25-16 (Agg.William Scuotto).

DIRETTA TRENTO PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Ci siamo, la diretta Trento Perugia ovviamente ha una storia nobilissima, sarà un esame delicato soprattutto per la Itas che ha già perso due scontri di alto livello e quindi ha bisogno di risposte. In settimana il capitano Riccardo Sbertoli è intervenuto ad ‘After Hours – la SuperLega di notte’ e ha ammesso le difficoltà, ma anche sottolineato un processo di crescita, anche grazie alla migliore conoscenza con il nuovo allenatore: “Nelle settimane precedenti, anche prima delle trasferte a Verona e Civitanova, avevamo fatto più fatica. Ora stiamo entrando più nel DNA del gioco che vuole Mendez, ci stiamo conoscendo meglio a vicenda”. In sintesi, il tecnico di Trento “spinge tanto, tiene un ritmo alto e ha un’idea molto chiara del gioco che vuole sviluppare.

È uno di quei tecnici che crede tanto nel lavoro settimanale in palestra come base per la performance”. Sul fronte umbro possiamo invece riportare le parole di Donovan Dzavoronok per il sito ufficiale pensando già a questa sfida dopo il ko contro Verona: “Alla fine ci è mancato un po’ di quello che loro hanno fatto in più, e adesso non ci resta altro che tenere la testa bassa e lavorare e affrontare questa settimana nella modalità giusta per affrontare Trento e portare a casa una vittoria”. Adesso le parole cedono il passo alla cronaca, via alla diretta Trento Perugia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRENTO PERUGIA: UNA PARTITA MITICA

Non servono molte parole di presentazione: la diretta Trento Perugia è l’appuntamento forse in assoluto più affascinante in questi anni per la Superlega di volley maschile e oggi, domenica 23 novembre 2025, il match si giocherà per la settima giornata del girone d’andata alla BTS Arena di Trento, con inizio alle ore 18.00.

Per dirla con i rispettivi titoli, la Itas Trentino è campione d’Italia in carica avendo vinto lo scudetto nel maggio scorso, pochi giorni prima del trionfo in Champions League per la Sir Susa Scai Perugia, che di conseguenza è la squadra campione d’Europa in carica: davvero difficile chiedere di meglio, anche se l’attualità impone qualche distinzione.

Nella nuova stagione infatti Perugia ha cominciato davvero benissimo, in realtà sfrutta il fatto di avere anticipato una partita e quindi ne ha già giocate sette, con un bilancio di sei vittorie e una sconfitta e un bottino di ben 17 punti in classifica, che collocano gli umbri a un meritato primo posto con il chiaro obiettivo di dare l’assalto anche alla Superlega.

Qualche difficoltà in più del previsto invece forse per Trento, che sulle sei partite giocate ha un bottino di 12 punti, grazie a quattro vittorie e due sconfitte. Nulla di grave ovviamente, però l’attuale quarto posto non può soddisfare chi indossa lo scudetto sul petto e oggi ospita una rivale a cacciati un allungo deciso: scenario che i tricolori devono scongiurare nella diretta Trento Perugia…

DIRETTA TRENTO PERUGIA: UMBRI MIGLIORI FINORA

Abbiamo allora tratteggiato in maniera molto sintetica che cosa potremmo attenderci nella diretta Trento Perugia. Fino a una settimana fa il bilancio sarebbe stato ancora più positivo per Perugia, che però domenica scorsa è scivolata perdendo in casa per 2-3 contro Verona, che con il passare delle giornate si sta rivelando come un’avversaria davvero pericolosa per tutte le big. Dopo sei vittorie su sei ci può comunque stare un passo falso, che di certo non ridimensiona in alcun modo le ambizioni di Perugia, desiderosa di tornare a vincere anche in Italia.

La Itas invece ha vissuto un periodo assai complicato a cavallo dei mesi di ottobre e novembre, perdendo due partite di fila contro Civitanova e la già citata Verona (a proposito del valore degli scaligeri), poi Trento si è rimessa in carreggiata battendo nelle ultime due giornate di campionato Cuneo e Monza. Qualche perplessità tuttavia resiste per l’esito negativo dei primi due big-match, per spazzare via tutti i timori i tricolori sanno cosa devono fare, cioè vincere oggi davanti al pubblico di casa nella diretta Trento Perugia…