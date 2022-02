DIretta Trento Perugia/ Streaming video tv: per il 1° posto (Champions League volley)

DIRETTA TRENTO PERUGIA: DECISIVA PER LA ITAS!

Trento Perugia è in diretta dalla BLM Group Arena, alle ore 19:30 di giovedì 10 febbraio: la partita è valida per la quinta giornata nel gruppo E di volley Champions League 2021-2022, ed è quella che possiamo definire decisiva per le sorti del girone. La Sir Safety, avendo vinto nettamente il match di andata, si trova al comando della classifica a punteggio pieno, senza aver perso nemmeno un set; la Itas invece è seconda, percorso identico a quello degli umbri se non fosse appunto per quella partita che al momento fa tutta la differenza del mondo nella corsa ai quarti di finale.

Diretta/ Novosibirsk Civitanova (risultato finale 1-3): la Lube vola ai quarti!

Infatti, l’urgenza di vincere ce l’ha Trento, che dovrebbe anche provare a strappare un successo netto (3-0 o 3-1, preferibile la prima opzione); potremmo dire che arrivare al tie break basterebbe a Perugia per archiviare il primo posto in classifica, ovviamente a patto che nell’ultima giornata siano rispettati i pronostici. Ora dunque stiamo a vedere quello che succederà nella diretta di Trento Perugia, attesissimo derby di Champions League: mentre aspettiamo che si giochi, facciamo qualche rapida valutazione sui temi principali che possono emergere dalla partita.

Diretta/ Monza Vakifbank (risultato finale 1-3): vittoria di Istanbul in rimonta!

DIRETTA TRENTO PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Perugia dovrebbe essere garantita da Eurosport 2: il canale fa parte del pacchetto Sky (numero 211 del decoder) e dunque la visione sarà disponibile soltanto per gli abbonati all’emittente, che potranno eventualmente seguire il match anche tramite Sky Go in mobilità. L’alternativa, sempre con la sottoscrizione di un abbonamento, è la visione in diretta streaming video sulla piattaforma Discovery Plus, che questa stagione ha preso in carico le partite di Champions League di volley e manda in onda almeno quelle delle squadre italiane.

Diretta/ Zok Ub Conegliano (risultato finale 0-3): Imoco dominante in Serbia!

DIRETTA TRENTO PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Perugia dovrebbe definire il primo posto nel gruppo E di Champions League. La storia di questo girone parla chiaro: le due squadre italiane hanno dominato le partite che hanno giocato contro le avversarie straniere e dunque, ricordando che la prossima settimana la Sir Safety ospiterà il Fenerbahçe mentre la Itas andrà a Cannes, possiamo già ipotizzare che il sesto turno della prima fase veda le nostre rappresentanti vincenti. Il che le traghetterebbe virtualmente a quota 15 e 12 punti: inevitabile quindi pensare che la sfida diretta della BLM Group Arena ci dirà quale delle due si qualificherà direttamente ai quarti di finale della competizione, e quale invece dovrà aspettare il confronto tra le seconde.

Trento, lo dice la classifica, ha bisogno di una vittoria: dovesse perdere, rischierebbe addirittura di non qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta e, visto che è la finalista della passata edizione, sarebbe chiaramente un fatto clamoroso anche per la storia che si porta dietro. Perugia invece la Champions League non l’ha mai vinta, sa che ogni anno può essere quello buono ma anche che, per lo stesso discorso, per arrivare a sollevare il trofeo bisogna che tutti i dettagli si incastrino al loro posto. La diretta di Trento Perugia sarà comunque un bello spettacolo per il volley di casa nostra e non solo, non resta che scoprire come andranno le cose in campo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA