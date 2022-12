Diretta Trento Pesaro/ Streaming video tv: due squadre in ottima salute! (basket A1)

DIRETTA TRENTO PESARO: INCROCIO DA PLAYOFF!

Trento Pesaro, che sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Denny Borgioni e Simone Patti, va in scena alle ore 18:30 di domenica 4 dicembre presso la BLM Group Arena. Siamo nella 9^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023, e troviamo in campo due squadre che in questo momento giocherebbero ampiamente i playoff: per la Dolomiti Energia, che settimana scorsa ha colto una preziosa vittoria a Venezia, sarebbe un ritorno dopo che l’anno scorso la striscia si era inaspettatamente interrotta e dunque Lele Molin tiene in particolar modo a rientrare nelle prime otto del campionato.

Diretta/ Trento Gran Canaria (risultato finale 75-72): prima vittoria in Eurocup!

Pesaro invece la post season l’aveva raggiunta con Luca Banchi dopo stagioni decisamente complesse e anche del tutto negative; adesso, con Jasmin Repesa tornato al comando, la Vuelle sta dimostrando di poter fare un ulteriore salto di qualità e lo dimostrano anche le ultime uscite, vale a dire la roboante vittoria a Brindisi e il successo interno contro Sassari. Aspettando che la diretta di Trento Pesaro prenda il via, proviamo adesso a fare qualche rapida considerazione circa gli aspetti principali che la partita della BLM Group Arena potrebbe presentarci, non vediamo l’ora di scoprire come potrebbero andare le cose sul parquet…

Diretta/ Pesaro Sassari (risultato finale 81-75): Abdur-Rahkman show!

DIRETTA TRENTO PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Pesaro non sarà, per questa 9^ giornata, una di quelle garantite sui canali della nostra televisione. L’alternativa però, come ormai ben sappiamo, è rappresentata dalla piattaforma Eleven Sports che da questa stagione fornisce tutti i match del campionato di Serie A1: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, e potrete decidere se abbonarvi al servizio o acquistare on demand il singolo evento. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, potrete consultare liberamente le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA/ Venezia Trento (risultato finale 72-73): Dolomiti Energia d'un soffio!

DIRETTA TRENTO PESARO: RISULTATI E CONTESTO

È molto interessante la diretta di Trento Pesaro, anche perché le due squadre potrebbero ritrovarsi ai playoff e, perché no, magari anche alla Final Eight di Coppa Italia. La Dolomiti Energia potrebbe anche avere una spinta psicologica ulteriore: mercoledì sera infatti, finalmente, Trento si è sbloccata in Eurocup e dopo aver perso le prime cinque partite (oltre a quelle con cui si era chiusa la scorsa stagione) ha finalmente vinto, battendo tra l’altro Gran Canaria che sarebbe tra le candidate al titolo. Una vittoria fondamentale per risalire la corrente in classifica ma anche per confermare come l’Aquila possa realmente giocarsela anche in Europa.

Pesaro deve pensare soltanto al campionato, non essendo impegnata nelle competizioni internazionali; per il momento Repesa sta facendo quello per cui è stato richiamato e ha scelto di tornare, ovvero tenere la Vuelle in zona playoff con la qualità dei singoli e un gruppo che sembra aver trovato la giusta continuità di intenti. Bisognerà fare attenzione a queste due squadre: se davvero arriveranno a giocare la post season potranno poi essere una mina vagante per tutte, per adesso però bisognerà concentrarsi esclusivamente sul risultato che maturerà nella diretta di Trento Pesaro, di cui tra poco si alzerà la palla a due…











© RIPRODUZIONE RISERVATA