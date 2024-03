Diretta/ Trento Pesaro (risultato finale 109-82): l’Aquila vola alto, la vittoria è netta! (10 marzo 2024)

DIRETTA TRENTO PESARO (RISULTATO FINALE 109-82)

Trento Pesaro 109-82: vittoria roboante da parte della Dolomiti Energia, che torna così a ruggire in Serie A1 e si rimette a caccia dei playoff allontanando anche lo spettro della retrocessione, duro colpo per la Vuelle che, dopo aver battuto la capolista Brescia, torna a faticare parecchio mostrando che quel successo sulla Germani era anche maturato in circostanze particolari, dopo due settimane di sosta e soprattutto con Brescia che era comunque stata impegnata in Coppa Italia e aveva dovuto viaggiare e giocare una partita importante poi persa. Oggi alla Il T Quotidiano Arena si è di fatto tornati alla realtà che ci racconta la stagione in corso.

Stasera Trento domina: Scott Bamforth e l’ultimo arrivato Justin Wright-Foreman producono punti, ma il resto della banda non segue le direttive a cominciare da un Leonardo Totè sottotono. Dall’altra parte invece l’Aquila si appoggia soprattutto sul talento di Kamar Baldwin (25 punti, anche se con 2/7 dall’arco), è lui il top scorer di una squadra che manda in doppia cifra anche Matt Mooney, Davide Alviti e un Paul Biligha sempre più importante sotto i tabelloni; arriva così una vittoria importante mentre Pesaro perde altra distanza da Treviso e Varese, adesso la strada verso la salvezza per la Vuelle si fa davvero complicata. (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO PESARO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta di Trento Pesaro stiamo per assistere a una partita davvero intrigante. Sarebbe potuta essere la sfida da grande ex per Maurizio Buscaglia, e invece non sarà così; potrebbe invece essere un altro match dominante per Justin Wright-Foreman, che si è presentato al suo nuovo pubblico con 25 punti e una prestazione sontuosa con la quale Pesaro ha battuto la capolista Brescia. Wright-Foreman, playmaker di 26 anni, ha giocato il college con Hofsra e poi è stato scelto, nel draft NBA 2019, in fondo al secondo giro dagli Utah Jazz. Con la franchigia di Salt Lake City appena 19 apparizioni a 4,7 punti di media.

All’Europa il playmaker ha poi sempre preferito la D-League o campionati minori come quelli di Cina e Messico, ma nel 2022 abbiamo avuto una breve apparizione al Bamberg dove il talento era stato mostrato (15,4 punti di media anche se in sole cinque partite). Adesso i tifosi si augurano che Wright-Foreman possa diventare il giocatore cardine di una salvezza incredibile, e va detto che le premesse spingono in tal senso; adesso però noi ci dobbiamo mettere comodi e stare a vedere quello che succederà sul parquet della Il T Quotidiano Arena, finalmente è tutto pronto e la palla a due di Trento Pesaro sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO PESARO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Pesaro non fa parte del pacchetto delle partite che, tre per ogni giornata del torneo, vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, siano esse in chiaro o riservate agli abbonati del satellite. Va poi ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

TRENTO PESARO: VUELLE PER CREDERCI!

Trento Pesaro, che verrà diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Nicolini e Martino Galasso, si gioca alle ore 18:00 di domenica 10 marzo per la 22^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Sfida molto delicata, per entrambe le squadre: la Dolomiti Energia è in calo, ha perso anche a Reggio Emilia ma in generale rispetto a un ottimo avvio di stagione ha perso leggermente la bussola e adesso rischia non solo di non arrivare ai playoff che parevano un obiettivo minimo, ma addirittura di dover soffrire in ottica salvezza pur se c’è ancora distanza con le ultime due posizioni.

Attenzione però a Pesaro, che potrebbe riscrivere tutto: la Vuelle è ripartita dopo la sosta con un’incredibile vittoria su Brescia capolista, ha recuperato terreno a Treviso e Varese e adesso è pronta a dare il 100% per portare a casa quella che sarebbe una salvezza bellissima per come si erano messe le cose. Dunque, nella diretta di Trento Pesaro possiamo realmente dire che l’Aquila rischi parecchio; sarà interessante scoprire come andranno le cose sul parquet della Il T Quotidiano Arena, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno da questo tardo pomeriggio di Serie A1.

DIRETTA TRENTO PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Pesaro sarà particolarmente intrigante, perché al termine di questa partita potremmo avere un’altra squadra a rischio retrocessione. Davvero incredibile se la Dolomiti Energia dovesse rientrare in questa lotta, ma del resto il rendimento della squadra è calato sensibilmente e purtroppo è costato anche la qualificazione al playoff di Eurocup, che ad un certo punto sembrava cosa fatta e che invece è sfumato perdendo le ultime partite, mancando così un obiettivo stagionale che era ritenuto parecchio importante.

Pesaro invece si è rilanciata anche grazie alla firma di Justin Wright-Foreman, che insieme a Leonardo Toté ha guidato la Vuelle alla clamorosa vittoria contro una Brescia che era in serie positiva e al comando della classifica: naturalmente Meo Sacchetti sa bene che questo successo sarebbe inutile se dovesse restare isolato, ma intanto il coach ha vinto la sua prima partita sulla panchina di Pesaro e adesso spera che il morale rialzato dai due punti di domenica scorsa possa essere determinante per costruire una striscia che avvicini ancor più la salvezza. Sarà dura, ma da queste parti sono abituati a combattere e giustamente ci credono.











