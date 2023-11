DIRETTA/ Trento Piacenza video streaming Rai: Itas ok nei precedenti (SuperLega, 11 novembre 2023)

DIRETTA TRENTO PIACENZA: I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Trento Piacenza, possiamo dire che i precedenti tra queste due squadre sono 19 in ambito nazionale: prendiamo in considerazione quelli giocati dalla nuova società emiliana e, siccome partiamo dal 2019, possiamo scoprire che Trento e Piacenza si sono incrociate davvero tante volte nel corso di questi quattro anni. Il bilancio sorride alla Itas, che ha vinto 13 volte contro le 6 della Gas Sales; in casa trentina abbiamo poi 10 partite con 8 vittorie da parte di Trento, che dunque sul proprio parquet è caduta soltanto in due occasioni. Entrambe recenti, perché fanno riferimento alla passata stagione: prima Piacenza era passata per 3-1 nel ritorno della regular season, poi aveva timbrato un 3-0 in gara-3 della semifinale playoff.

A proposito: possiamo ricordare che quella serie era stata fantastica, Trento si era portata sul 2-0 ma Piacenza, che aveva già rimontato Modena nei quarti di finale, aveva vinto le due partite seguenti forzando una insperata gara-5 e vincendo anche il primo set della sfida decisiva. Trento poi aveva rimontato, si era presa il 3-1 e una finale contro Civitanova che avrebbe portato in dote lo scudetto; ora vedremo se la You Energy avrà l’occasione per riscattarsi parzialmente, aspettando magari una rivincita ai playoff. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA TRENTO PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Piacenza è disponibile sulla televisione di stato, e dunque è un appuntamento in chiaro per tutti: il canale di riferimento è Rai Sport, numero 57 del telecomando, e naturalmente sarà attiva l’opzione di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Rai Play o scaricando la relativa app. Va ricordato che, per quanto riguarda la mobilità, la partita sarà fornita anche dal portale Volleyballworld.net, ma in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI TRENTO PIACENZA SU RAIPLAY

BIG MATCH!

Trento Piacenza sarà diretta dagli arbitri Alessandro Cerra e Marco Zavater: alle ore 20:30 di sabato 11 novembre la Il T Quotidiano Arena ospita la partita valida per la quarta giornata di volley SuperLega 2023-2024. È un big match, senza troppi giri di parole: le due squadre sono ancora imbattute in campionato e la Ga Sales deve ancora perdere il primo set, la Itas chiaramente è campione d’Italia in carica e ha tutte le intenzioni di confermarsi sul trono.

Inevitabilmente una delle due dovrà perdere stasera, ma sappiamo anche che la diretta di Trento Piacenza ci presenterà due squadre che potranno lottare sino alla fine per vincere la regular season e hanno la finale scudetto come obiettivo; intanto vedremo come andrà tra poche ore sul taraflex della Il T Quotidiano Arena, poi eventualmente potremo tracciare qualche bilancio più approfondito considerando comunque che dopo questa partita ci saranno ancora 18 giornate di SuperLega…

DIRETTA TRENTO PIACENZA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Trento Piacenza presenterà dunque il big match nella quarta giornata di SuperLega. Due squadre che hanno iniziato alla grande la stagione, disputando anche la Supercoppa (entrambe però sono state eliminate in semifinale) e che in campionato hanno un percorso netto, anche se Trento ha vinto due volte al tie break e dunque ha 7 punti contro i 9 di Piacenza, che comanda la classifica insieme a Monza che, tuttavia, ha giocato una partita in più ed è già andata incontro a una sconfitta.

Chiaramente ci aspettavamo che la Itas fosse a questo punto: ha vinto l’ultimo scudetto e in epoca recente è sempre stata una delle big di questa SuperLega, la sorpresa è certamente Piacenza che però l’anno scorso ha disputato un’ottima stagione, ha vinto la Coppa Italia e raggiunto una semifinale incredibile in campionato. Diciamo allora che la Gas Sales sta confermando la sua crescita, il match della Il T Quotidiano Arena potrà dirci di più sull’andamento della stagione di queste due squadre.

