DIRETTA TRENTO PIACENZA (RISULTATO LIVE 1-0): FINE PRIMO SET

Il primo set della diretta di Trento Piacenza si chiude con un eloquente 35-20 per i padroni di casa, che impongono subito il proprio ritmo al match. Trento parte forte, mostrando fin dai primi scambi una solidità difensiva notevole, capace di mettere in difficoltà l’organizzazione offensiva di Piacenza. La squadra di casa si muove con sincronismo perfetto, coprendo il campo con ordine e trasformando ogni palla vagante in occasione di attacco.

La chiave del parziale è la prestazione di Bristot, autentico trascinatore con le sue schiacciate potenti e ben piazzate, che spesso trovano impreparata la retroguardia avversaria. Il martello trentino si dimostra costantemente pericoloso sia in fase offensiva sia a muro, contribuendo in maniera decisiva all’allungo nel punteggio. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA TRENTO PIACENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo pronti a vivere una serata ancora ricca di emozioni con la diretta Trento Piacenza: finora abbiamo assistito a due partite meravigliose, anche se ovviamente solo i tifosi della Itas possono essere felici viste le due vittorie per 3-2 da parte di Trento. Abbiamo già evidenziato che in entrambi gli incontri il migliore marcatore è stato Alessandro Michieletto, che domenica ha parlato di una gara-2 “molto simile” e “altrettanto bella” di gara-1. In vista invece dell’impegno odierno, Michieletto ha aggiunto che “l’esperienza della precedente stagione, quando vincevamo 2-0 nella serie con Monza, ci deve insegnare qualcosa e far capire che non abbiamo ancora fatto nulla”.

Per Piacenza aveva invece parlato l’allenatore Ljubo Travica: “Al tie-break non dovevano arrivarci, abbiamo sbagliato troppe cose facili nel primo e terzo set e questo lo abbiamo pagato molto caro. Giovedì (oggi, ndR) venderemo cara la pelle a Trento. Questa squadra può ancora dire tanto, ma dobbiamo fare più attenzione”. Le premesse sono golose, si gioca con la diretta Trento Piacenza! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TRENTO PIACENZA: LA ITAS PER CHIUDERE I GIOCHI

Potrebbe già essere l’ultimo atto della diretta Trento Piacenza: grande occasione per i padroni di casa, che conducono 2-0 la semifinale scudetto e oggi, giovedì 17 aprile 2025, con inizio alle ore 20.30, ospiteranno davanti al proprio pubblico amico gara-3, con l’obiettivo naturalmente di assicurarsi nel numero minimo di partite un posto nella finale tricolore. L’Itas Trentino però sa che nulla può essere dato per scontato in una serie le cui prime due partite sono entrambe finite solamente al quinto set.

Per la Gas Sales Bluenergy Piacenza finora ci sono tantissimi rimpianti: nella prima partita ha sfiorato il colpo a Trento e si è dovuta inchinare per 18-16 al quinto set dopo due ore e mezza abbondante di gioco. Domenica è stata un’altra maratona di pallavolo con tanti alti e bassi da ambo le parti, anche se Trento si è imposta più nettamente (9-15) al tie-break. Insomma, Itas favorita ma potrebbe bastare poco agli emiliani per riaprire i giochi e regalarci altre emozioni con la diretta Trento Piacenza…

TRENTO PIACENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Ancora una volta è Rai Sport (canale numero 58) il riferimento per la diretta Trento Piacenza in tv, per tutti così come la diretta streaming video grazie a sito o app di RaiPlay.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA TRENTO PIACENZA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA TRENTO PIACENZA: UNA SFIDA MERAVIGLIOSA

Da spettatori neutrali potremmo augurarci di vivere ancora tante emozioni con la diretta Trento Piacenza, anche se naturalmente l’Itas preferirebbe chiudere i conti già stasera. Fino a questo momento Trento ha fatto la differenza con i dettagli, riuscendo a fare meglio rispetto a Piacenza nei momenti determinanti, che è d’altronde una qualità fondamentale se si vogliono raggiungere gli obiettivi più prestigiosi in ogni sport. Aiuta naturalmente avere campioni del calibro di Alessandro Michieletto, il migliore marcatore di gara-2 con 24 punti dopo avere fatto già lo stesso anche nella prima partita con 25 punti a referto.

Piacenza sa di essere vicina, ma sa pure di non avere più margine d’errore. Non ci sono più calcoli, la Gas Sales d’ora in poi deve vincere sempre, cominciando già da oggi sul campo della rivale, che d’altronde sa di dover violare per ben due volte se vorrà conquistare un posto in finale. Intanto è già una soddisfazione avere giocato praticamente alla pari per ben due partite contro una rivale che in stagione regolare le aveva rifilato 18 punti di scarto in classifica, ma questo non basta per cambiare le sorti della semifinale. Servirà solo vincere nella diretta Trento Piacenza…