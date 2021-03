Diretta Trento Piacenza/ Streaming video Rai: quarti play off Serie A1

DIRETTA TRENTO PIACENZA: OGGI GARA 1 DEI QUARTI DI FINALE

Trento Piacenza, diretta dagli arbitri CUrto e Giardini, è la partita in programma oggi, mercoledì 10 marzo tra le mura della BLM Group Arena: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Dopo un impegnativo turno preliminare, ecco che entriamo nel vivo del tabellone dei quarti di finale per i play off della Superlega e per il primo turno ecco la diretta tra Trento e Piacenza, match dai più attesi. Dopo dunque aver superato Padova solo pochi giorni fa, la Gas sales di Mister Bernardi si mette di nuovo in gioco nella corsa allo scudetto, che pure non la vede tra le grandi favorite: di contro poi un avversario di grandissimo prestigio come è Trento, che ha in virtù del suo piazzamento in classifica al termine della stagione regolare della Serie A1, ha avuto accesso diretto a questa fase della competizione. la diretta tra Trento e Piacenza si annuncia oggi come sfida bollente, dal pronostico netto ma non così scontato, anche se ci pare difficile che nella serie alla Diatec possa sfuggire l’occasione di inseguire il quinto scudetto della sua storia.

DIRETTA TRENTO PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Piacenza sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO PIACENZA: IL CONTESTO

Prima di dare spazio alla diretta tra Trento e Piacenza certo è doveroso dare un contesto più preciso a questa sfida, nel primo turno dei quarti di finale dei play off della Serie A1. Ricordato che anche in questa fase si giocherà a meglio delle tre partite, dobbiamo dire che Trento ha avuto accesso diretto a questa fase della competizione. Terminata la stagione regolare della Superlega con la terza posizione in classifica, la Diatec ha dunque evitato di scendere in campo nel turno preliminare. Pure i ragazzi di Lorenzetti non sono rimasti inattivi ma nei giorni scorsi sono riusciti a strappare il pass per le semifinali della Champions league (che andranno in secca la prossima settimana). Percorso diverso invece per Piacenza di Mister Bernardi (che pure come giocatore ha vestito la magia di Trento dal 2002 al 2004): la Gas Sales ha chiuso la stagione regolare della Serie A1 col sesto posto e dunque ha dovuto prendere parte al turno preliminare. Qui gli emiliani hanno però avuto ragione per 2-0 nella serie contro Padova (a cui nel complesso sono stati concessi appena due set) e dunque sono riusciti ad approdare alla sfida di quest’oggi. L’incontro però con Trento, per Piacenza si annuncia ostico come in generale la serie: saranno in ogni caso sfide spettacolari.



