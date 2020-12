Diretta Trento Piacenza/ Streaming video Rai: sfida playoff (volley)

DIRETTA TRENTO PIACENZA: BELLA SFIDA!

Trento Piacenza, diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Stefano Caretti, si gioca alle ore 18.00 di questa sera, domenica 20 dicembre 2020, presso la BLM Group Arena di Trento per la quarta giornata di ritorno della Superlega di volley maschile, che prosegue tra mille difficoltà e diverse partite ancora da recuperare. A un primo sguardo, possiamo definire la diretta di Trento Piacenza come una interessante sfida in zona playoff tra i padroni di casa della Itas Trentino, che finora hanno raccolto 18 punti in undici partite giocate con sei vittorie e cinque sconfitte, e la Gas Sales Bluenergy Piacenza che invece ha 24 punti ma d’altronde ha pure già giocato ben tre partite in più, cioè quattordici, con un bilancio di otto successi e sei sconfitte. I calcoli dunque sono sempre complicati da fare in questa stagione: di certo però Trento Piacenza è una sfida in ottica playoff.

DIRETTA TRENTO PIACENZA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Piacenza sarà garantita su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, essendo la partita selezionata per la trasmissione in chiaro in questa domenica prima di Natale. Ricordiamo dunque pure la diretta streaming video, a sua volta disponibile per tutti tramite il servizio offerto da Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO PIACENZA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Trento Piacenza, dobbiamo evidenziare che l’Itas è una delle squadre che hanno pagato il prezzo più alto al Coronavirus nelle scorse settimane e certamente questo ha influito molto sul cammino di Trento, che però appare in netta crescita nell’ultimo periodo, come ha certificato pure la netta e meritata vittoria di lunedì contro Civitanova, perché non capita tutti i giorni di battere 3-0 la Lube. Trento dunque è in grande crescita, come aveva già detto il 3-0 su Modena, e vuole risalire posizioni in una classifica che al momento certamente non le rende merito: Piacenza è avvisata, non sarà facile per gli emiliani fare punti in riva all’Adige. La Gas Sales di Lorenzo Bernardi comunque sta bene, mercoledì ha vinto un match di recupero a Verona e si gode un bel quarto posto, anche se tante delle inseguitrici hanno giocato meno partite: per Trento un ostacolo comunque ostico, guai a sottovalutarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA