DIRETTA TRENTO PIACENZA/ Video streaming Rai: le parole di Angelo Lorenzetti

DIRETTA TRENTO PIACENZA: PARLA LORENZETTI

Mentre si avvicina la diretta di Trento Piacenza, dobbiamo tornare alla precedente partita, grazie alla quale gli emiliani hanno impattato la serie, portando questa semifinale fino alla bella. Naturalmente c’era amarezza in casa Trento, questo era stato il commento dell’allenatore della Itas Trentino, Angelo Lorenzetti, riportato sul sito Internet della società: “Prima dell’inizio della serie un epilogo alla quinta sfida poteva andarci bene, ma è ovvio che questa sera abbiamo addosso tanto rammarico per valutarlo serenamente.

DIRETTA/ Milano Civitanova (risultato finale 2-3): clamorosa rimonta Lube!

In particolar modo nella seconda parte del secondo e terzo set ci siamo costruiti faticosamente un vantaggio che non siamo riusciti a capitalizzare, perché abbiamo faticato troppo su palla alta, sia in fase di break point sia in fase di cambiopalla”. Lorenzetti aveva chiuso così la sua analisi: “Dobbiamo tenere conto anche della forza dell’avversario che avevamo di fronte, ma al di là di tutto ciò va anche detto che nei finali di ogni parziale dovevamo e potevamo fare qualcosa in più di quel tanto che comunque abbiamo fatto anche oggi (sabato, ndR)”. Adesso bisogna cambiare, perché oggi sbagliare non sarà più ammesso… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Bergamo Scandicci (risultato finale 0-3): toscane in semifinale!

TRENTO PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Piacenza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di gara-5 delle semifinali dei playoff di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Trento Piacenza sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA TRENTO PIACENZA IN STREAMING VIDEO RAI PLAY

TRENTO PIACENZA: PER UN POSTO IN FINALE!

Trento Piacenza, in diretta naturalmente dalla BLM Group Arena di Trento, si gioca con fischio d’inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 25 aprile 2023, un giorno festivo arricchito per tifosi e appassionati dalla partita che sarà valida come gara-5 della semifinale in Superlega di volley maschile. Siamo dunque giunti fino alla bella per stabilire la squadra vincitrice della appassionante serie tra la Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy Piacenza, con i padroni di casa che godono del fattore campo in questa decisiva sfida grazie al secondo posto nella stagione regolare del massimo campionato di pallavolo, mentre Piacenza era stata sesta.

DIRETTA/ Chieri Novara (risultato finale 2-3): vittoria in rimonta!

Guai però a sbilanciarsi, la diretta di Trento Piacenza chiuderà infatti una semifinale di Superlega finora bellissima e naturalmente in parità sul 2-2, tanto per merito proprio di Piacenza, che fra il trionfo in Coppa Italia (proprio contro Trento) e la serie dei quarti nella quale ha saputo eliminare i più quotati cugini di Modena ha già dimostrato di saper ribaltare pronostici, mentre Trento sa fin troppo bene che degli emiliani non ci si può fidare, anche se ha il piccolo vantaggio di giocare in casa la partita decisiva. Staremo allora a vedere quale verdetto scaturirà da questa serie: che cosa succederà nella diretta di Trento Piacenza?

DIRETTA TRENTO PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Trento Piacenza, aggiungiamo adesso qualcosa sugli ospiti, che come già accennato si stanno specializzando in imprese. Per la Gas Sales Bluenergy Piacenza infatti ecco il capolavoro in Coppa Italia, con successo in semifinale contro Perugia (che era alla prima sconfitta di tutta la stagione) e poi il nettissimo 3-0 in finale proprio contro Trento, poi nei quarti contro Modena hanno eliminato da sesta testa di serie la terza forza della stagione regolare con una clamorosa rimonta da 0-2. Questo è un dettaglio molto importante, perché anche in semifinale Piacenza aveva perso le prime due partite, ma di nuovo ha raggiunto la bella e ora chissà…

La Itas Trentino invece è allo spartiacque della sua stagione, perché finora ha visto sfumare tutti i suoi obiettivi, compresa la Coppa Italia nella già citata finale contro Piacenza, per cui perdere una semifinale giocata da favorita e iniziata con due vittorie sarebbe molto grave. Serve un cambio di passo, perché Trento ha perso per 3-0 sia la terza sia la quarta partita: troppo brutta per essere vera, ma bisogna invertire la rotta subito, perché non ci saranno prove d’appello. Non serve aggiungere altro quando si giunge a una gara-5, meglio attendere di scoprire quale sarà il verdetto della diretta di Trento Piacenza…











© RIPRODUZIONE RISERVATA