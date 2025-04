DIRETTA TRENTO PIACENZA: COMINCIA LA SEMIFINALE

Al via le semifinali scudetto in Superlega di volley maschile, la diretta Trento Piacenza ci attende alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 6 aprile 2025, appunto come prima partita del secondo turno dei playoff, in casa della Itas Trentino che godrà del fattore campo contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza in una serie che si annuncia niente affatto banale, nonostante i 18 punti di differenza nella classifica alla fine della stagione regolare indichino che ovviamente gli uomini di Fabio Soli hanno qualcosa in più a livello complessivo.

Piacenza però sta molto bene e lo ha dimostrato ribaltando già il fattore campo nei quarti contro Verona: è vero che la sfida fra la quarta e la quinta è tradizionalmente la più aperta, ma proprio per questo vincerla in tre sole partite è stato un notevole segnale di forza da parte degli uomini di Andrea Anastasi. La capolista Trento invece ha avuto uno scivolone contro Cisterna, chiudendo i giochi in quattro partite. Nulla di grave, però contro gli emiliani potrebbe avere conseguenze peggiori: staremo a vedere, si comincia oggi e si andrà avanti in una serie al meglio delle cinque partite nella diretta Trento Piacenza.

TRENTO PIACENZA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Il canale 58, cioè Rai Sport HD, sarà il riferimento per la diretta Trento Piacenza in tv, con l’aggiunta naturalmente di Rai Play (sito o app) per fornirvi la possibilità della diretta streaming video.

DIRETTA TRENTO PIACENZA: COSA ATTENDERCI DA QUESTA SERIE?

Possiamo evidenziare che in stagione regolare l’Itas ha vinto entrambe le partite contro la Gas Sales, ulteriore elemento che potrebbe far pendere dalla parte della capolista la diretta Trento Piacenza, però attenzione perché all’ombra delle Dolomiti fu un combattuto 3-2 e allora anche oggi pomeriggio siamo pronti a divertirci, con Piacenza che in caso di successo esterno potrebbe dare una fisionomia diversa alla semifinale – e d’altronde già negli ultimi anni abbiamo avuto diversi colpi di scena, perché il livello delle squadre top della Superlega non è poi così diverso.

Contano molto il momento di forma e la situazione psicologica, elementi su cui Piacenza può partire favorita dopo lo splendido quarto di finale contro Verona, mentre come detto Trento ha avuto un imprevisto nella serie contro Cisterna, sulla carta certamente più semplice. Il valore tecnico complessivo è invece dalla parte della Itas, ma potrebbero essere i dettagli a fare la differenza, perché pure per Trento lo scudetto è l’ultima occasione per vincere qualcosa nella stagione, quindi la posta in palio sarà alta fin da gara-1 della diretta Trento Piacenza…