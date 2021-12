Diretta/ Trento Piacenza streaming video tv: a metà del guado (Serie C)

DIRETTA TRENTO PIACENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI

Trento Piacenza, in diretta martedì 21 dicembre 2021 alle ore 18.00 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Le due formazioni restano a metà del guado, 22 punti per il Piacenza e 21 per il Trento, al momento esattamente tra zona play off e zona play out. Dopo due sconfitte consecutive, nell’ultima giornata d’andata il Trento è tornato a muovere la classifica, pareggiando a reti bianche contro l’Albinoleffe.

Dall’altra parte il Piacenza è reduce invece da due pareggi di fila, il primo ottenuto in casa della Feralpisalò e il secondo tra le mura amiche contro il Seregno. I biancorossi non sono riusciti a lanciare l’assalto alla zona play off dopo l’importante crescita di qualche settimana fa. E’ terminato 0-0 anche il match d’andata tra le due squadre del 29 agosto scorso allo stadio Garilli, che ha segnato l’atteso ritorno tra i professionisti del Trento.

DIRETTA TRENTO PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Piacenza non è una di quelle disponibili per questa ventesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO PIACENZA

Le probabili formazioni della diretta Trento Piacenza, match che andrà in scena allo stadio Briamasco di Trento. Per il Trento, Carmine Parlato schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chiesa, Dionisi, Carini, Trainotti, Simonti; Ruffo Luci, Gabriel Nunes Caporali; Pasquato; Belcastro, Chinellato. Risponderà il Piacenza allenato da Cristiano Scazzola con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Libertazzi; Angileri, Codromaz, Armini; Burgio, Bobb, De Grazia, Giordano, Simonetti; Lamesta, Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Briamasco di Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Piacenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.



