DIRETTA TRENTO PISTOIA: IMMEDIATO RISCATTO AQUILA?

Alle ore 17:30 di domenica 16 marzo 2025 la diretta Trento Pistoia ci farà compagnia alla Il T Quotidiano Arena, siamo nella 22^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 e stiamo parlando di una partita il cui esito potrebbe essere scontato. Questo almeno ci dice lo scenario attuale del campionato: al netto della sconfitta contro la Virtus Bologna, che naturalmente ci poteva stare, Trento rimane una squadra che sta lottando per un primo posto che ha conservato a lungo all’inizio della stagione, nonostante il calo sensibile dopo aver esaurito la striscia di vittoria la Dolomiti Energia è una seria pretendente allo scudetto, ovviamente per Pistoia la situazione è ben diversa.

Battuta a Brescia una settimana fa, la Estra sta giocando una partita anche e soprattutto fuori dal campo, perché sono arrivate le dimissioni di Ron Rowan e l’elezione di Joseph Mark David quale nuovo presidente, ma ora si corre contro il tempo per sostenere tutti i pagamenti previsti e dunque ci sono tante ombre sul futuro della squadra, che nel frattempo sul parquet continua a lottare per evitare la retrocessione. Detta così la diretta Trento Pistoia sembra essere a senso unico ma ricordiamo che l’Aquila ha già perso in casa contro una Cremona in crisi, dunque non si può mai dire quello che potrebbe accadere…

TRENTO PISTOIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA

Non ci sarà la possibilità di una diretta tv per Trento Pistoia, ma come sempre potrete seguire questa partita di Serie A1 con una visione in diretta streaming video, abbonandovi alla piattaforma DAZN.

DIRETTA TRENTO PISTOIA: QUASI UN TESTA-CODA

La diretta Trento Pistoia ha quindi, come abbiamo già visto, un contesto che riguarda ovviamente il parquet della Il T Quotidiano Arena e un altro che si gioca fuori dal campo: nel primo caso possiamo parlare di un testa-coda o quasi, tra due squadre che in questa stagione hanno avuto un rendimento totalmente opposto con Trento capace di mettersi davanti a tutte le corazzate del campionato, e poi rimanere sempre nelle primissime posizioni a caccia della vittoria della regular season, pur se questo ancora una volta è passato dall’amara eliminazione dalla Eurocup, quando ci sarebbero stati i presupposti per raggiungere i playoff.

La partita extra campo è appunto quella che riguarda il nuovo assetto societario di Pistoia: da vedere se e come il nuovo presidente sistemerà le cose, il rischio che la Estra possa venire penalizzata, se non venire esclusa dal campionato in corso, è ancora concreto e questo inevitabilmente andrebbe a stravolgere la classifica attuale, pur se i toscani hanno raccolto pochi punti c’è comunque chi ne risulterebbe avvantaggiato e chi no. Da vedere, noi però dobbiamo provare a concentrarci, almeno in queste ore, sulla diretta Trento Pistoia perché abbiamo comunque un match molto interessante da raccontare, dunque aspettiamo che arrivi il momento della palla a due.