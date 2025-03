Diretta Trento Pro Patria, padroni di casa in forma playoff

La diretta Trento Pro Patria andrà in scena allo Stadio Briamasco e ci propone la sfida tra due squadre che stanno affrontando due stagioni quasi all’opposto e che ora lottano per obiettivi molto diversi, i padroni di casa sono saldi nella zona playoff e sognano la promozione in Serie B, sono al 6° posto in classifica con 43 punti, gli ospiti invece stanno rischiando la retrocessione tramite i playout e sono molto distanti dal poterne uscire, sono al 18° posto con 22 punti.

Il Trento arriva alla partita dopo il pareggio 0-0 in casa della Pro Vercelli, la Pro Patria invece si presenta con lo stesso risultato un ottimo pareggio 0-0 contro il Caldiero Terme.

Diretta Trento Pro Patria, come vedere la partita

La diretta Trento Pro Patria sarà disponibile per tutti i tifosi e gli appassionati che sono in possesso di un abbonamento per i servizi di Sky Sport, la partita sarà poi trasmessa sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 256), o sulle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Trento Pro Patria, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Trento Pro Patria delle 15.00 i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo dal mister Luca Tabbiani con un 4-2-3-1 Barlocco tra i pali, Vitturini e Maffei gli esterni bassi con Cappelletti e Trainotti difensori centrali a completare il reparto, Giannotti e Di Cosmo in mediana, trequarti con Disanto e Accornero sulle fasce e Peralta in posizione centrale alle spalle di Di Carmine unica punta.

Gli ospiti invece potrebbero scendere in campo con il 5-4-1 scelto dal tecnico Massimo Sala nell’ultima partita con Rovida in porta, Piran e Somma esterni, Coccolo, Alcibiade e Bashi i tre difensori centrali, Rocco e Pitou sulle fasce con Nicco e Mehic a completare il centrocampo, Beretta unico riferimento offensivo.

Trento Pro Patria, quote e possibile risultato finale

La diretta Trento Pro Patria si appresta ad essere una sfida con un netto favorito per la vittoria finale con la squadra di casa che per via del migliore posizionamento in classifica e il percorso più netto in campionato ha tutti i favori del pronostico, in aggiunta la squadra ospite è una delle peggiori difese della competizione facendo fatica a non concedere gol alle squadre avversarie.

Secondo i bookmaker, come bet365, il risultato più probabile è la vittoria del Trento a cui è stata assegnata una quota di 1.90, il risultato più difficile è invece la vittoria della Pro Patria la cui quota è pari a 3.50, il pareggio invece è quotato 3.40.