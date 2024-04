DIRETTA/ Trento Pro Vercelli (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 13 aprile 2024)

DIRETTA TRENTO PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta dalla sfida che vede affrontarsi Trento Pro Vercelli sta per iniziare in attesa del fischio da parte del direttore di gara vi mostriamo le statistiche più interessanti del match. Le due squadre sono separate da appena due punti con i piemontesi sopra in classifica situandosi all’ottavo posto contro il decimo del Trento. Andamento piuttosto simile per le due squadre che sono separate da due punti e due posizioni.

Padroni di casa che hanno raccolto 45 punti con 32 gol fatti 35 subiti ma che si ritrovano orfani del miglior marcatore stagionale, passato alla Spal nel mercato invernale. Stiamo ovviamente parlando dell’attaccante croato Tomi Petrovic. Dall’altra parte piemontesi hanno realizzato 47 gol ma ne hanno subito uno in meno. L’aspetto difensivo spaventa molto la formazione piemontese che risulta essere la quarta peggiore difesa del campionato; peggio hanno fatto solamente Fiorenzuola, Novara e Pergolettese. (Marco Genduso)

DIRETTA TRENTO PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Trento Pro Vercelli di Serie C sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV per gli abbonati. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

SFIDA PER I PLAYOFF

Seguiamo la diretta Trento Pro Vercelli valevole per la 36esima giornata di Serie C con il calcio d’inizio fissato alle 18.30 del 13 aprile 2024. I padroni di casa occupano attualmente la decima posizione in classifica nel Girone A a quota 45 punti. Il Trento non perde una partita da otto giornate ma non vince da quattro partite. L’ultima sfida giocata in campionato ha visto la squadra di Baldini pareggiare in casa contro la Giana.

47 punti e ottavo posto in classifica, invece, per la Pro Vercelli di Dossena che arriva da quattro partite senza sconfitta. L’ultima uscita ha visto i piemontesi trionfare in casa contro l’Albinoleffe con un convincente 3-1 in rimonta.

TRENTO PRO VERCELLI: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Trento Pro Vercelli pronta a giocarsi sabato 13 aprile 2024 alle 18.30 allo Stadio Briamasco. I padroni di casa sono in cerca di una maggiore concretezza in fase offensiva e Francesco Baldini potrebbe optare per una formazione più sbilanciata verso l’attacco. Pasquato e Terrani dovrebbero riuscire ad ottenere un importante minutaggio contro la Pro Vercelli. Anche Vaglica è in corsa per una maglia da titolare e potrebbe essere proprio lui la nuova chiave tattica per Baldini.

Verso la conferma, invece, la Pro Vercelli con Mustacchio e Maggio che vanno verso la titolarità dal primo minuti. Il centro dell’attacco dovrebbe rivedere un Nepi a secco da troppe partite e con il dovere di ritornare al gol.

TRENTO PRO VERCELLI, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Trento Pro Vercelli di Serie C sul sito di PokerStars: il segno 1 è quotato a 2,25 mentre il suo opposto a 2,80. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 2,80 sull’importo scommesso.











