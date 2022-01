Diretta Trento Pro Vercelli/ Streaming video Rai: occhio alla matricola! (Serie C)

DIRETTA TRENTO PRO VERCELLI: PARTITA INTRIGANTE!

Trento Pro Vercelli si gioca in diretta dallo stadio Bramasco, alle ore 15:00 di sabato 29 gennaio: la partita è valida per la 24^ giornata nel girone A di Serie C 2021-2022, e ci presenta uno scontro interessante e non del tutto scontato. Sta infatti facendo bene il Trento che, pur pareggiando contro il fanalino di coda Giana Erminio, ha condotto le danze per 90 minuti e certamente avrebbe meritato qualcosa in più, proseguendo la sua corsa verso la salvezza diretta e, almeno per il momento, esplorando la possibilità di qualificarsi addirittura per i playoff che sono alla portata.

La Pro Vercelli, tra alti e bassi, è sesta in classifica: domenica ha battuto e agganciato la Juventus U23 e nel 2022 vuole definitivamente rompere gli indugi, dimostrando di essere una squadra costruita per il salto di categoria ma dovendo al momento accettare di essere inferiori alle rivali dirette. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Trento Pro Vercelli; mentre aspettiamo che la partita prenda il via, possiamo fare qualche considerazione circa le squadre che saranno schierate sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA TRENTO PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Pro Vercelli sarà garantita da Rai Sport, trattandosi di fatto del posticipo del sabato, e dunque sarà a disposizione in chiaro per tutti. In alternativa, come ormai sappiamo, le gare di terza divisione sono trasmesse su Eleven Sports che è il broadcaster ufficiale per campionato e Coppa Italia, e dunque manderà in onda anche questa partita. La visione della diretta Trento Pro Vercelli sarà in streaming video: in questo senso ricordiamo che anche la televisione di stato fornisce la possibilità della mobilità, attraverso sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO PRO VERCELLI

In Trento Pro Vercelli, Carmine Parlato non avrà a disposizione lo squalificato Trainotti: al centro della difesa sarà Raggio a fare coppia con Carini, in porta va come sempre Marchegiani con due terzini che saranno Osuji e Simonti. Nel settore nevralgico ecco Belcastro con la collaborazione di Caporali e Ruffo Luci; pochi dubbi sul fatto che Pasquato, migliore in campo a Gorgonzola, sarà il trequartista che agirà a supporto dei due attaccanti, verosimilmente conferma per Pattarello e Barbuti ma con Vianni e soprattutto Chinellato che sperano nella maglia.

Nella Pro Vercelli è squalificato Leonardo Gatto, dunque Franco Lerda conferma Crialese e Bruzzanti sulle corsie laterali mentre potrebbe cambiare in mezzo, dove Luca Rizzo e Belardinelli sono pronti a giocarsi il posto al fianco di Emmanuello. Bunino e Comi sono in competizione con Panico per i due posti in attacco e partono favoriti anche per questa partita; da valutare invece la difesa, Minelli è una valida alternativa al trio formato da Masi, Auriletto e Cristini che, salvo sorprese, proteggeranno il portiere Valentini.



