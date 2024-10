DIRETTA TRENTO PRO VERCELLI, DUE STRISCE DI RISULTATI UTILI

Quasi tutto pronto per la diretta Trento Pro Vercelli, gara in programma alle ore 15 di domenica 20 ottobre 2024 presso lo Stadio Briamasco e valida per la decima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. Nonostante gli otto risultati utili consecutivi ottenuti, il Trento occupa per il momento soltanto l’ottavo posto in classifica avendo ottenuto 14 punti e vorrebbe senz’altro migliorare la propria posizione ottenendo qualche successo in più rispetto ai ben cinque pareggi che si sono concretizzati nelle scorse gare.

Il quattordicesimo posto è invece più preoccupante per la Pro Vercelli che, pur venendo anche lei da tre risultati utili consecutivi, ha bisogno di allontanarsi al più presto dalle posizioni a ridosso della zona retrocessione al più presto per evitare di rimanerci impantanata. Infine, per la direzione della partita è stato designato l’arbitro Alessandro Silvestri, proveniente dalla sezione AIA di Roma 1. Al suo fianco ci saranno gli assistenti Roberto Meraviglia di Pistoia e Giuseppe Fanara di Cosenza mentre il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Marco Costa di Busto Arsizio.

DIRETTA TRENTO PRO VERCELLI, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque vorrà seguire la diretta Trento Pro Vercelli potrà vederla come di consueto tramite Sky e Now, che detengono i diritti esclusivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie C per i gironi A, B e C nella stagione 2024/2025. Per vedere il mach, se in possesso di un abbonamento valido all’emittente satellitare oppure alla piattaforma streaming on demand, si potrà dunque sintonizzarsi sul canale Sky Sport 255 oppure utilizzare il servizio in streaming Sky Go, in maniera analoga a NOW TV.



TRENTO PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cresce l’attesa per il calcio d’inizio della diretta Trento Pro Vercelli e tentiamo quindi di analizzare quelle che saranno le scelte dei due allenatori relative alle probabili formazioni da schierare in campo. Il tecnico Tabbiani per il suo Trento dovrebbe riconfermare il modulo 4-3-3 con la consapevolezza che in attacco potrà fare affidamento non solo sul trio composto da Anastasia, Di Carmine e Di Santo ma anche sul rientro di Peralta, almeno per un posto da esterno offensivo.

Il tecnico Paolo Cannavaro per la sua Pro Vercelli dovrebbe invece optare per il 3-4-2-1 come modulo affidandosi davanti a Comi, a segno anche lo scorso turno, supportato da Bunino e da Schenetti. In mediana ci dovrebbero essere Carosso, Iotti, Louati e Vigiani mentre in difesa, guidata da Rizzo tra i pali, ci saranno De Marino, Sbraga e Biagetti.

QUOTE TRENTO PRO VERCELLI, SU CHI SCOMMETTERE?

Prima che la diretta Trento Pro Vercelli inizia ufficialmente proviamo a dare uno sguardo al pronostico relativo all’esito finale del match ragionando su quelle che sono le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive.