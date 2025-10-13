Diretta Trento Pro Vercelli streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 13 ottobre 2025

DIRETTA TRENTO PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta Trento Pro Vercelli è un meltinpot di statistiche che possono aiutarci a capire come andrà questa partita. Il Trento sta costruendo la propria identità su una base solida: concede poco (solo 0,9 gol subiti di media) e mostra una difesa organizzata che respinge il 78% dei tiri nello specchio. Tuttavia, in fase offensiva la squadra di Tedino fatica a incidere, con appena 1,0 expected goals (xG) di media e una percentuale realizzativa del 10%.

Video Pro Patria Trento (2-2)/ Gol e highlights: Giannotti rovina la festa ai padroni di casa

La Pro Vercelli, invece, tende a giocare con un atteggiamento più propositivo, pur concedendo qualcosa dietro. I piemontesi viaggiano su 1,6 xG a gara e una media di 14 tiri totali, ma hanno il vizio di sprecare troppo (solo 1 gol ogni 8 conclusioni). La loro forza resta il ritmo: 106 km percorsi di media e 55% di possesso palla, numeri che mostrano una squadra dinamica e aggressiva nella riconquista. Dal punto di vista tattico, il Trento punta sulla compattezza e sulla densità centrale, mentre la Pro Vercelli prova a verticalizzare con velocità sugli esterni. Occhio ai calci piazzati: i vercellesi hanno segnato 4 gol su corner nelle ultime 6 partite, mentre il Trento ne ha subiti 3 su palla inattiva nello stesso periodo. Via al commento live della diretta di Trento Pro Vercelli, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Video Pro Vercelli Dolomiti Bellunesi (4-0)/ Gol e highlights: Mallahi doppietta dalla panchina!

DIRETTA TRENTO PRO VERCELLI: RENDIMENTI DIVERSI

Lo Stadio Briamasco ospita uno dei due posticipi del lunedì stasera, 13 ottobre 2025, con fischio d’inizio alle ore 20.30 per la diretta Trento Pro Vercelli, partita che sarà valida per la nona giornata del girone A di Serie C, che dunque ormai permette di dare una buona valutazione del momento di trentini e piemontesi.

Il Trento arriva da un pareggio per 2-2 sul campo della Pro Patria, è d’altronde una stagione finora all’insegna del segno X perché in ben cinque delle precedenti cinque partite il Trento ha diviso la posta in palio. Senza infamia e senza lode, ci sono 8 punti in classifica ma sarebbe utile vincere qualche volta in più.

DIRETTA/ Pro Patria Trento (risultato finale 2-2): Giannotti regala il pari (5 ottobre 2025)

La Pro Vercelli arriva invece dalla perentoria vittoria per 4-0 sulla Dolomiti Bellunesi, i piemontesi sono il caso opposto perché non hanno mai pareggiato. Quattro vittorie e altrettante sconfitte, altalenante ma più redditizio in classifica, dove i piemontesi hanno 12 punti e quindi coltivano buone ambizioni per i playoff.

Una squadra pareggia molto, l’altra vince oppure perde: come costanza si farebbe preferire il Trento, ma la Pro Vercelli vola più in alto. Questo possiamo dire fino a questo momento, sarà un lunedì sera che ci potrà dare altre indicazioni e allora non vediamo l’ora di seguire la diretta Trento Pro Vercelli…

TRENTO PRO VERCELLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Trento Pro Vercelli in tv sarà riservata agli abbonati Sky, anche sotto forma di diretta streaming video con Sky Go o Now Tv, come sempre in Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO PRO VERCELLI

Luca Tabbiani dovrebbe adottare il modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni della diretta Trento Pro Vercelli: Tommasi è il portiere titolare; difesa a quattro con Triacca, Cappelletti, Fiammozzi e Meconi che potrebbero giocare titolari, così come Aucelli, Fossati e Giannotti nel centrocampo del Trento; infine, in attacco ecco il tridente con Dalmonte, Pellegrino e Capone.

Per la Pro Vercelli di Michele Santoni disegniamo il modulo 4-3-3 con l’estremo difensore Livieri protetto da Piran, Marchetti, Coccolo e Carosso; mediana a tre con Burruano, Huiberts e Iotti favoriti per le maglie da titolari; infine davanti la Pro Vercelli dovrebbe proporci un tridente d’attacco con Akpa Akpro, Comi e Ousseynou Sow nomi forti dal primo minuto.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico che favorisce i padroni di casa nella diretta Trento Pro Vercelli secondo le quote Snai. Il fattore campo potrebbe quindi incidere in favore del Trento: segno 1 a 2,00 contro il 3,20 in caso di successo degli ospiti. Per il pareggio ecco una possibile vincita un filo più alta, perché il segno X è a 3,35.