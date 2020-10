Diretta Trento Promitheas/ Streaming video tv: l’Aquila sfida i greci (Eurocup)

Trento Promitheas verrà diretta dagli arbitri Matej Boltazeur, Jurgis Laurinavicius e Saulius Racys: alle ore 20:00 di martedì 6 ottobre la BLM Group Arena ospita la partita valida per la 2^ giornata nel gruppo D di basket Eurocup 2020-2021. Vittoriosa contro il Bursaspor all’esordio nel torneo, la Dolomiti Energia sta comunque affrontando una situazione complessa: anche in campionato è partita male e dunque sembra che Nicola Brienza dovrà lavorare alacremente per trovare l’amalgama di un roster che per il momento si appoggia sulle fiammate di Gary Browne, il cui impatto è stato ottimo ma ancora non basta per far fare il salto di qualità. Questa partita interna potrebbe rappresentare un punto di svolta ma non sarà immediata, perché il Promitheas lo scorso anno aveva fatto vedere grandi qualità qualificandosi per i quarti di finale, poi cancellati dal lockdown. Ci mettiamo dunque nell’attesa della diretta di Trento Promitheas, valutando qualche tema principale legato alla gara della BLM Group Arena.

DIRETTA TRENTO PROMITHEAS IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Promitheas non sarà trasmessa sui nostri canali, salvo variazioni di palinsesto; sappiamo però che da qualche stagione il basket europeo è un’esclusiva della piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati e che fornisce la gamma delle gare di Eurocup (in questo caso) in diretta streaming video. Per avere informazioni aggiuntive come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori e le classifica dei gironi, potrete consultare liberamente il sito www.eurocupbasketball.com accedendo alle apposite sezioni.

DIRETTA TRENTO PROMITHEAS: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Promitheas rappresenta come detto un possibile riscatto per l’Aquila: nell’anticipo di campionato la squadra trentina è caduta contro Reggio Emilia e si trova ancora a 0 punti in classifica, considerando il rendimento di Supercoppa possiamo dire che il gruppo non sia ancora riuscito a spiccare il volo in una stagione che era comunque considerata complessa, perché si è cambiato molto e già prima della pandemia di Coronavirus Trento aveva mostrato qualche difficoltà di troppo. Adesso l’obiettivo è quello dei playoff e, guardando alla Eurocup, la qualificazione alla Top 16 e la prima vittoria è già stata importante da questo punto di vista; ha perso invece il Promitheas che è stato sconfitto sul parquet di Gran Canaria, basterebbe questo a dirci come la composizione del girone obblighi Brienza e i suoi ragazzi a tirare fuori il meglio per proseguire la corsa, perché poi ci sono squadre come Nanterre e Olimpia Lubiana che hanno tanta esperienza e potranno mettere i bastoni tra le ruote. Non resta dunque che vedere cosa succederà tra poche ore, una seconda vittoria della Dolomiti Energia potrebbe rendere la situazione molto più in discesa.

