DIRETTA TRENTO PROMITHEAS/ Video streaming tv: due precedenti, solo vittorie Aquila

DIRETTA TRENTO PROMITHEAS: I TESTA A TESTA

La diretta di Trento Promitheas ha due precedenti giocati in Eurocup, e che fanno riferimento alla stagione 2020-2021: come già detto entrambe le squadre sono protagoniste da tempo in questa competizione, due anni fa si erano sfidate in regular season con una formula che non era ancora quella attuale. Conta poco: la Dolomiti Energia aveva vinto sia all’andata che al ritorno, ma sul parquet della BLM Group Arena (primo match) aveva messo in scena un vero e proprio show, imponendosi con il risultato di 78-51 e costringendo i greci a tirare 3/24 dall’arco, limitandoli ad appena 22 punti in tutto il secondo tempo.

Diretta/ Trento Treviso (risultato finale 66-57): allungo finale della Dolomiti

Trento invece aveva avuto uno splendido 48% dalla lunga distanza (12/25) con Luke Maye e Toto Forray a ispirare (5/8 combinato per i due); lo stesso Maye era risultato essere il miglior realizzatore dell’Aquila con 15 punti, cui aveva aggiunto 5 rimbalzi. Ottima anche la prova di JaCorey Williams che aveva chiuso con 12 punti e 7 rimbalzi, poi 8 punti e 6 assist per Gary Browne mentre Forray aveva avuto una prova a tutto tondo fatta di 8 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Al ritorno, sul parquet di Patrasso, Trento aveva faticato di più ma aveva comunque portato a casa la vittoria con il risultato di 89-80. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Tortona Trento (risultato finale 76-70): clamorosa rimonta Bertram!

DIRETTA TRENTO PROMITHEAS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Promitheas viene trasmessa su Sky Sport Action, canale numero 206 del decoder di Sky: l’appuntamento dunque è riservato agli abbonati alla televisione satellitare, come nella passata stagione le partite delle italiane in Eurocup sono appannaggio di questa emittente. In assenza di un televisore i clienti potranno poi seguire Trento Promitheas usufruendo del servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e attivare l’applicazione Sky Go, che è compresa nel pacchetto.

DIRETTA/ Cremona Trento (risultato finale d.t.s. 112-105) streaming: Tinkle 35 punti

TRENTO PROMITHEAS: AQUILA ALLA PRIMA IN EUROCUP!

Trento Promitheas, in diretta alla BLM Group Arena alle ore 20:00 di mercoledì 12 ottobre, è valida per la prima giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2022-2023: anche questa competizione torna a farci compagnia, ricordiamo che è l’altro torneo targato Euroleague (dopo la stessa Eurolega) e che ancora una volta vede impegnata la Dolomiti Energia, ormai una abitudine e una consuetudine visto che qui si ragiona per sistema di licenze. Una Trento che deve riscattare quanto accaduto lo scorso anno, un’eliminazione cocente e netta al termine di un cammino dove di fatto la squadra ha perso ogni partita giocata, con una sola eccezione.

Adesso però le cose potrebbero essere diverse: un po’ perché ogni stagione fa a sé, poi perché Trento, che domenica ha battuto Treviso su questo parquet, vorrà sicuramente fare una figura migliore e dimostrare di poter correre in Eurocup, dove sei anni fa per esempio aveva timbrato una splendida semifinale. Non resta che metterci in attesa della diretta di Trento Promitheas; nel frattempo possiamo analizzare quelli che potrebbero essere i temi principali che sono legati alla partita di Eurocup, che sicuramente ci presenterà già uno spettacolo di ottima intensità come si confà a questa bella manifestazione di basket.

DIRETTA TRENTO PROMITHEAS: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Trento Promitheas bisogna innanzitutto dire che entrambe le squadre sono abituate a giocare in Europa: nello specifico anche in Eurocup, perché già lo scorso anno entrambe avevano disputato questa competizione e avevano chiuso con l’ultimo posto nel rispettivo girone. Anche il team di Patrasso, che aveva fatto decisamente meglio nella stagione precedente, va a caccia di riscatto; per quanto riguarda Trento, l’inizio in campionato è stato negativo.

Poi Lele Molin ha toccato le corde giuste e, dopo aver clamorosamente scialacquato una vittoria quasi acquisita contro Tortona, l’Aquila ha saputo rialzarsi in volo battendo Treviso, ed evitando che dopo due giornate ci fosse ancora lo zero alla casella delle vittorie. Adesso, memori dell’anno passato, bisognerà capire quali siano le priorità della squadra: sicuramente tornare ai playoff in Serie A1, ma in Eurocup chiaramente si punterà a fare un risultato migliore che vorrebbe dire correre per un posto negli ottavi di finale, sicuramente alla portata di questo gruppo. Staremo a vedere come andrà l’esordio…











© RIPRODUZIONE RISERVATA