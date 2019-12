Diretta Trento Ravenna/ Streaming video Rai: Itas favorita (volley SuperLega)

Trento Ravenna, partita diretta dagli arbitri Giuseppe Curto e Dominga Lot, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 25 dicembre: a Natale avremo dunque un appuntamento con il campionato di volley SuperLega 2019-2020, di cui si gioca la 14^ giornata. Siamo alla prima giornata di ritorno, alla BLM Group Arena: la Itas Diatec è impegnata anche in Champions League e dunque ha una doppia sfida da portare avanti nella speranza di sollevare entrambi i trofei, ma in campionato non gioca addirittura dal 15 dicembre e occupa la quinta posizione in classifica, con l’urgenza di recuperare terreno e far vedere di poter valere le altre big del campionato che si contendono lo scudetto. La Consar è appena dietro, ma con un distacco ampio (8 punti): ha avuto il vantaggio di poter riposare nel fine settimana, l’ultima partita giocata resta allora quella di Piacenza con sconfitta al tie break. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Trento Ravenna, di cui possiamo intanto presentare i temi principali.

La diretta tv di Trento Ravenna sarà trasmessa sui canali Rai Sport e Rai Sport +: li trovate ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando e dunque l'appuntamento con il volley SuperLega sarà ancora una volta in chiaro per tutti. In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito www.raiplay.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

DIRETTA TRENTO RAVENNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Ravenna ci dovrebbe presentare una partita a senso unico: la squadra di Angelo Lorenzetti, lo dice anche la classifica, è decisamente superiore a una Consar che sicuramente ha tutte le possibilità di arrivare a giocarsi i playoff e per il momento rappresenta comunque la prima “delle altre”, contando che la rivelazione Milano per il momento si trova al quarto posto della classifica. Una Itas Diatec che però non vince da qualche anno, anche se ha sopperito all’assenza di trofei nazionali andando a trionfare in Europa e soprattutto centrando il record di Mondiali per Club messi in bacheca; per quest’anno la sfida è lanciata ed è appunto quella di tornare sul tetto d’Italia, scalzando Civitanova e dimostrando di poter rivivere quel periodo d’oro che era arrivato a cavallo dei due decenni. Ravenna potrebbe essere un’avversaria reale nei playoff, magari già al primo turno; intanto però Trento deve essere in grado di superare almeno l’Allianz in graduatoria, perchè questo significherebbe poter giocare il primo turno dei playoff con il fattore campo a disposizione e dunque acquistare fiducia per gli incroci che arriveranno poi contro le big. Staremo a vedere intanto come andrà a finire questa partita di Natale…



