Diretta/ Trento Reggio Emilia (risultato 28-19) streaming: Aquila, gran partenza (basket A1, 5 novembre 2023)

DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA (RISULTATO 28-19): AQUILA, GRAN PARTENZA

Hubb apre il gioco da lontano senza un ritmo definito, con Hervey che risponde immediatamente dalla media distanza. Subito dopo, arriva un’azione di alley oop in contropiede chiusa da Grazulis. La serie prosegue con un 1 su 2 dai liberi di Cooke, portando il punteggio a 6-2 dopo 2′. Faye sbaglia entrambi i tiri liberi, e al giro di boa il punteggio è di 9-10. A 3’46” Hubb riesce a sorpassare con una tripla frontale dalla tabella, ma una brutta palla persa di Alviti permette a Hervey di rispondere, anche se questi punti vengono cancellati da due tiri consecutivi di Grazulis. A 2’27”, il punteggio è 20-15, e viene richiesto un timeout da parte di Priftis. La pressione sul campo paga per l’Aquila, che sfrutta un recupero palla e un tiro segnato con fallo subito di Biligha per portarsi a +8. Successivamente, Smith chiude la serie di punti di fila con una tripla e il tiro aggiuntivo. Ancora un contropiede per la squadra bianconera, questa volta con Baldwin, ma la prima frazione si conclude con l’1 su 2 di Alviti e il tentativo sfortunato di Smith. Il punteggio è di 28-19. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Reggio Emilia sarà fornita da DMAX: questo sarà quindi un appuntamento in chiaro per tutti, perché il canale è presente al numero 52 del televisore. Come sempre, va anche ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono appannaggio di DAZN: in questo caso sarà una visione in diretta streaming video utilizzando i propri device, dopo aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma. Bisogna infine aggiungere che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

PALLA A DUE!

Mancano ormai pochi minuti alla diretta di Trento Reggio Emilia. Per la Dolomiti Energia e la Unahotels questo incrocio riguarderà sempre il passato, o comunque per gli addetti ai lavori che assistono al match: tra il 2015 e il 2018 le due società hanno giocato due finali scudetto consecutive a testa, inaugurando una fase nella quale alcune grandi piazze erano sparite (pensiamo a Virtus Bologna e Treviso, ma anche Roma e Siena) e così si erano aperti degli spazi che Trento e Reggio Emilia erano state bravissime a prendersi. Sassari e Milano le avversarie della Unahotels, che all’epoca era Grissin Bon; Venezia e Milano le rivali della Dolomiti Energia nelle due finali scudetto.

Entrambe hanno sempre perso, anche se hanno dato battaglia; abbiamo ricordato più volte quanto accaduto in queste serie, se vogliamo è curioso che in quattro stagioni non ci sia mai stato un confronto in finale tra queste due squadre ma oggi entrambe sono tornate a fare molto bene, anche se ovviamente una finale tra di loro è al momento fuori discussione. Per ora dunque accontentiamoci di scoprire chi vincerà questa interessante partita alla Il T Quotidiano Arena: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti sul parquet, la palla a due di Trento Reggio Emilia sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

TRENTO REGGIO EMILIA: AD ALTA QUOTA!

Trento Reggio Emilia sarà in diretta dalla Il T Quotidiano Arena, alle ore 18:15 di domenica 5 novembre: il match è valido per la sesta giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024. Attenzione a queste due squadre, che stanno facendo molto bene: è sicuramente una sorpresa Reggio Emilia che, reduce da una incredibile salvezza e con allenatore nuovo, è ripartita con quattro vittorie (l’ultima contro Treviso) e una sola sconfitta e dunque per il momento può concretamente pensare di lottare per i playoff, che sarebbero ovviamente un ottimo traguardo.

Anche Trento ha iniziato con il vento in poppa: la Dolomiti Energia ha vinto sul parquet di Brescia – che era imbattuta – e sta confermando come in Serie A1 possa sempre lottare per la post season, ma quello che sta piacendo dell’Aquila è anche un rendimento finalmente all’altezza anche in Eurocup. Aspettando dunque la diretta di Trento Reggio Emilia proviamo a fare qualche considerazione utile circa i temi importanti che potrebbero emergere da questa interessante e incerta partita alla Il T Quotidiano Arena.

DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Reggio Emilia ci parla anche di un passato nobile e recente per le due squadre, che hanno giocato due finali scudetto (consecutive) a testa nell’ultimo decennio. Poi sono calate; Trento certamente è rimasta maggiormente sulla breccia avendo visitato quasi sempre i playoff, Reggio Emilia invece ha dovuto pensare soprattutto a confermare la categoria. Adesso come detto la Unahotels se la sta giocando per la post season: è presto per dirlo, ma sembra che in casa emiliana siano riusciti a invertire una tendenza negativa che si era vista nelle ultime stagioni.

A Trento invece il percorso in Eurocup è di piena fiducia: due vittorie consecutive e arrivate in finali punto a punto, segno che la squadra di Paolo Galbiati è viva come del resto era già stato dimostrato con la vittoria del PalaLeonessa, che ci ha confermato una volta di più la bontà del progetto Dolomiti Energia. Questa dunque sarà una partita che sulla carta potrebbe anche valere il primo posto in classifica, non ci resta che sperare in un bello spettacolo a prescindere da chi vincerà…











