DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Eccoci arrivati alla diretta Trento Reggio Emilia: le due squadre potrebbero ritrovarsi nei playoff ma si erano affrontate già nel primo turno di Coppa Italia, a metà febbraio a Torino la Dolomiti Energia aveva iniziato la sua corsa verso il titolo (poi arrivato) battendo la Unahotels con il risultato di 85-80, rimontando dal -8 di fine terzo quarto, grazie a 22 punti di Myles Cale e una prestazione da 18 punti e 7 rimbalzi da parte di Saliou Niang, a Reggio Emilia non erano bastati i 25 di Cassius Winston e una “quasi” doppia doppia di Kenneth Faried, autore di 11 punti e 9 rimbalzi.

Dando uno sguardo anche agli ultimi impegni, Trento giocherà contro Napoli in trasferta mentre Reggio Emilia avrà Pistoia in casa: ora, la GeVi è quasi salva mentre Pistoia al netto dell’incredibile vittoria a Venezia è sostanzialmente condannata, ma anche le due squadre in campo stasera alla Il T Quotidiano Arena staranno già pensando ai playoff. Sia come sia, adesso dobbiamo seguire la partita che sta per cominciare e scoprire qualcosa in più sul posizionamento nella griglia della post season, dunque mettiamoci comodi perché la diretta Trento Reggio Emilia prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Trento Reggio Emilia verrà fornita su Eurosport 2, dunque al canale 211 del decoder; in alternativa sarà a disposizione il servizio di diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN.

UN BELLO SHOW!

Si gioca alle ore 20:00 di sabato 3 maggio la diretta Trento Reggio Emilia, ed è valida per la 29^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: due turni al termine della regular season, ma rivedremo entrambe le squadre ai playoff con una potenziale serie di primo turno, ancora da definire una classifica che la Dolomiti Energia, reduce dalla vittoria contro Sassari, spera ancora di chiudere in prima posizione. Al momento Trento insegue la coppia formata da Virtus Bologna e Trapani, ma ci sarà qualche sfida diretta che potrebbe lanciare la squadra di Paolo Galbiati, che intanto per la prima volta nella storia è riuscita a vincere 20 partite in un singolo campionato.

Continua a fare bene anche Reggio Emilia, che era certa della qualificazione alla post season anche prima della scorsa giornata; la Unahotels ha perso a Brescia segnando appena 66 punti, adesso deve solo capire dove chiuderà in classifica ma i calcoli sono ancora complessi da fare, la realtà ci dice che da qui al termine della stagione regolare la Reggiana potrebbe incrociare tante avversarie diverse e dunque si deve concentrare esclusivamente su se stessa. Noi ora vedremo come andranno le cose nella diretta Trento Reggio Emilia, ma nel frattempo indichiamo altri temi che ci faranno compagnia alla Il T Quotidiano Arena.

DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA: PLAYOFF SICURI, POI…

Nella diretta Trento Reggio Emilia troviamo due squadre dalla dimensione europea: il cammino della Dolomiti Energia in Eurocup ancora una volta si è esaurito dopo il girone, Trento quest’anno ha avuto poche chance di superare lo scoglio e tornare a vivere quei giorni gloriosi in Europa. Reggio Emilia ha fatto bene in Champions League, ma sono stati fatali i quarti contro l’Unicaja Malaga: squadra più attrezzata quella andalusa, non a caso campione uscente della competizione, ma la Unahotels può comunque dirsi soddisfatta di come sono andate le cose lungo il torneo.

Adesso come già detto rivedremo queste due squadre ai playoff di Serie A1: Trento forse può sognare lo scudetto almeno a bocce ferme, Reggio Emilia spera se non altro di andare a prendersi una semifinale che sarebbe già un miglioramento rispetto alle passate stagioni, la verità tuttavia è che tante percezioni potrebbero cambiare a seconda dell’avversaria che si incrocerà e, ci ripetiamo, non è affatto detto che non vivremo un primo turno proprio tra Aquila e Reggiana, sarebbe una serie intrigante per mille motivi ma, per adesso, dobbiamo solo capire chi vincerà questa partita valida per la penultima giornata della regular season.