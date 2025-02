DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA: L’AQUILA PARTE FAVORITA!

Eccoci alla diretta Trento Reggio Emilia, che alle ore 18:00 di giovedì 13 febbraio si gioca come quarto di finale della Coppa Italia 2024-2025: siamo naturalmente alla Inalpi Arena di Torino, sede di una Final Eight alla quale la Dolomiti Energia non si è qualificata come testa di serie numero 1 soltanto per questione di dettagli, perché Trento ha letteralmente dominato la prima parte del campionato vincendo le dieci partite iniziali per poi avere un calo anche strutturale, pagando dazio al calendario e dovendosi accontentare del terzo seeding, anche se l’incrocio nel tabellone è stato in qualche modo favorevole.

L’avversaria infatti è una Reggio Emilia che sta facendo molto bene e confermando le belle cose che aveva messo in campo lo scorso anno, ma che in gara secca forse ha qualcosa meno rispetto all’Aquila; intanto però attenzione perché la Unahotels domenica scorsa ha vinto a Treviso in rimonta, sfruttando l’overtime per prendersi un successo molto importante per continuare a inseguire un posto nei playoff. Vedremo allora cosa succederà nella diretta Trento Reggio Emilia che inizia tra poco, nel frattempo facciamo qualche altra considerazione sulla partita di Torino.

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE TRENTO REGGIO EMILIA

Per la diretta Reggio Emilia Trento, così come per tutta la Coppa Italia, appuntamento in chiaro su DMAX ma anche per gli abbonati al satellite su Eurosport 1; per quanto riguarda la diretta streaming video, le due opzioni sono Sky Go e DAZN in entrambi i casi in abbonamento.

DIRETTA TRENTO REGGIO EMILIA: LA UNAHOTELS FA IL BIS?

Si avvicina il momento della diretta Trento Reggio Emilia: per la Unahotels potrebbe esserci la possibilità di replicare quanto fatto un anno fa sempre alla Inalpi Arena, anche allora la squadra emiliana era testa di serie numero 6 del tabellone e aveva eliminato niente meno che la Virtus Bologna, arrivando in semifinale e dando battaglia contro Napoli che alla fine l’aveva spuntata, ma per Reggio Emilia si era trattato di una grande occasione per andare in finale e provare a vincere la Coppa Italia contro quella Milano che al primo turno aveva demolito proprio Trento, rifilando 23 punti di scarto alla Dolomiti Energia.

Oggi come già visto la squadra di Paolo Galbiati ha una nuova faccia: in Eurocup è stata eliminata ancora una volta al girone ma in campionato ha letteralmente volato fino ad un certo punto, e anche adesso che ci sono le due settimane di sosta è arrivata alla Final Eight con il primo posto in classifica, confermato con la bella vittoria di Varese. Trento dovrà però stare attenta a una Reggio Emilia che in gara secca vale tanto grazie al talento di alcuni interpreti nel roster di Dimitris Priftis, il quale dal canto suo ha imparato un anno fa come si affronta questa Coppa Italia.