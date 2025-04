DIRETTA TRENTO RENATE, ENTRAMBE A QUOTA CINQUANTATRE

Inizia sabato 12 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Trento Renate. Presso lo Stadio Briamasco va in scena uno scontro diretto fra due compagini che non sono solo vicine in classifica ma hanno anche conquistato la stessa quantità di punti finora dall’avvio di stagione. Sia il Trento che il Renate hanno infatti totalizzato cinquantatre punti nella graduatoria del girone A di Serie C arrivando così ad occupare rispettivamente la quinta a la sesta posizione generale.

Un’altra curiosità che riguarda le due formazioni impegnate quest’oggi è che vengono entrambe da una sconfitta rimediata nel turno precedente: i gialloblu sono stati sconfitti in trasferta dalla Giana Erminio mentre i nerazzurri hanno perso in casa e di misura contro una Triestina affamata di punti in ottica salvezza. L’obiettivo è dunque quello di non farsi superare dalle inseguitrici come la Giana Erminio, la Virtus Verona e l’Atalanta Under 23 per cercare anzi di sorpassare l’Albinoleffe e cominciare in questo modo a disputare i playoff a partire dai sedicesimi di finale, saltando un turno preliminare.

DIRETTA TRENTO RENATE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Gli abbonati a Now potranno seguire la diretta Trento Renate in streaming sull’app Now Tv. Lo stesso discorso vale pure per gli iscritti a Sky che avranno dunque modo di seguire la gara su Sky Go. Un’alternativa è rappresentata dalla messa in onda televisiva del match sul canale Sky Sport 253.

TRENTO RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Quello che ci aspettiamo da mister Tabbiani nelle probabili formazioni della diretta Trento Renate è l’impiego del 4-3-3 con Barlocco, Vitturini, Falasco, Barison, Maffei, Giannotti, Rada, Di Cosmo, Disanto, Petrovic e Anastasia per i padroni di casa. Gli ospiti guidati dal tecnico Foschi dovrebbero invece essere schierati dall’inizio utilizzando il modulo 3-4-2-1 con Nobile, Spedalieri, Auriletto, Riviera, Eleuteri, Gia. Esposito, Vassallo, Ghezzi, Delcarro, De Leo e Cali.

