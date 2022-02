Diretta/ Trento Renate streaming video tv: pantere da podio (Serie C)

DIRETTA TRENTO RENATE: PARTITA IN EQUILIBRIO

Trento Renate, in diretta domenica 13 febbraio 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Briamasco di Trento, sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C. La sconfitta subita di misura in casa nel big match contro la capolista Sudtirol non ha spento le velleità da podio del Renate, con le Pantere brianzole che a quota 46 punti mantengono comunque il terzo posto in classifica nel girone A, seppur in coabitazione con la Feralpisalò.

Dall’altra parte il Trento si trova a -1 dal decimo posto ma anche a +2 dal quintultimo, in una classifica del raggruppamento che si è molto schiacciata nella sua parte centrale. Gialloblu reduci da una sconfitta in casa del Mantova dopo tre pareggi consecutivi. Nel match d’andata il Renate ha vinto senza problemi in casa contro il Trento con un perentorio 4-0 firmato dalle reti di Galuppini (doppietta), Silva e Rossetti.

DIRETTA TRENTO RENATE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Renate è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 257 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI TRENTO RENATE

Le probabili formazioni della diretta Trento Renate, match che andrà in scena al Briamasco di Trento. Per il Trento, Carmine Parlato schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Marchegiani; Seno, Dionisi, Carini; Berzotti, Caporali, Osuji, Simonti; Belcastro; Pasquato, Vianni. Risponderà il Renate allenato da Roberto Cevoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Albertoni; Angihleri, Possenti, Silva, Ermacora; Cicconi, Ranieri, Gavioli; Piscopo; Maistrello, Morachioli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Trento Renate al Briamasco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Trento con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Renate, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.65.



