VIDEO/ Trento Sada Cruzeiro (0-3): highlights. Itas KO, in semifinale c’è Lube!

VIDEO TRENTO SADA CRUZEIRO (0-3) ITAS KO!

Nulla da fare per Trento che nella notte italiana subisce la sconfitta col risultato di 3-0 contro il Sada Cruzeiro, in occasione del secondo match per la fase a giorni dei Mondiali per club di volley maschile, in corso a Betim, Brasile. Comunque sicura di approdare alla prossima fase della manifestazione internazionale, la squadra di Lorenzetti fallisce nell’obbiettivo di accedere alle prossime semifinali da leader della Pool B: tale onore andrà ai brasiliani, che pure già questa notte (alle ore 00.30 per la precisione, secondo il furo orario italiano) si giocheranno il tutto per tuto per il pass che vale la finale.

Diretta/ Civitanova Trento (risultato 1-1) streaming video tv: parità dopo il 2^ set

Ma raccontando ora le principali emozioni del match, va subito detto che la formazione dell’Itas ha davvero fatto fatica questa notte contro il Sada, che ha invece realizzato i parziali di 25-19, 25-23 e 25-18. Dopo un buon avvio di partita da parte di Trento, a circa metà del primo parziale sono i brasiliani a prendere le redini del gioco: tempo poco il Sada mette davvero in difficoltà la squadra di Lorenzetti che perde il primo set. Nel secondo parziale subito è gran voglia di rivalsa per Trento, ma è ancora il Sada Cruzeiro a fare la partita: nel terzo set la squadra di Augusto Ferraz non ha problemi a mettere ancora alle corde i gialloblu, ormai arresi al KO. Va pure aggiunto che questa sera Trento si giocherà il tutto per tutto nella semifinale dei mondiali per club contro i connazionali della Lube Civitanova. (agg Michela Colombo)

DIRETTA/ Civitanova Funvic (risultato finale 3-0) streaming: la Lube chiude prima

CLICCA QUI PER IL VIDEO TRENO SADA CRUZEIRO, HIGHLIGHTS

SFIDA PER LA VETTA

Trento Sada Cruzeiro, in diretta da Betim, è la partita di volley maschile valida nel secondo turno della Pool B per i mondiali per club: fischio d’inizio previsto per le ore 00:30 italiane di venerdi 10 dicembre (ma saranno le ore 20.30 di giovedi in Brasile). Siamo dunque ancora nel vivo della massima manifestazione per club della Fivb e con questa notte chiuderemo subito la primaria fase a gironi del torneo.

Pure già solo dopo un turno disputato sappiamo che l’Itas ha già un passo nella prossima semifinale (dove potrebbe anche incontrare i connazionali di Civitanova) e che con la diretta Trento Sada Cruzeiro di questa sera di fatto la squadra Lorenzetti si giocherà solo il primo posto della graduatoria del gruppo B. La posta in palio dunque è rilevante ma fino a un certo punto: pure ci attendiamo oggi un gran match, conoscendo anche il valore della formazione brasiliana, padrona di casa e vincitrice di ben tre titoli internazionali

Volley, Italia U20 donne campione del mondo/ Le azzurre dominano e vincono l'oro

TRENTO SADA CRUZEIRO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che il Mondiale per club di volley maschile e dunque anche la sfida tra Trento e Sada Cruzeiro di questa sera sarà un’esclusiva Sky: oggi l’appuntamento con la diretta tv della partita sarà alle ore 00.30 al canale Sky Sport Uno, al numero 201 del telecomando della tv satellitare. Diretta streaming video dell’incontro garantita per tutti gli abbonati tramite il noto servizio Sky Go.

DIRETTA TRENTO SADA CRUZEIRO: IL CONTESTO

Presentano la diretta tra Trento e Sada Cruzeiro di questa notte, sfida che vale per la Pool B per il mondiale per club di volley maschile, abbiamo già accennato al valore relativo di tale incontro. Sia l’Itas che i brasiliani, avendo già battuto entrambi la formazione iraniana del Sirjan durante il primo turno della fase a gironi, sono sicuri di accendere alla prossima fase della manifestazione, la tanto attesa Final Four: pure rimane da capire chi riuscirà a passare come “testa di serie” e dunque beneficiare di un miglior sorteggio in vista delle prossime semifinali del torneo organizzato a Betim in Brasile.

Dunque la posta in palio questa sera è davvero relativa, ma per la sfida in terra brasiliana ci attendiamo gran scintille. Dopo tutto sia l’Itas che il Cruzeiro rientrano certo tra le grandi favorite per il trionfo finale e conoscendo le individualità attese in campo, siamo sicuri che sarà match ad alto tasso di spettacolarità. Non dimentichiamo poi che proprio Trento e Sada Cruzeiro rimangono tra le società più vincenti nella storia dei mondiali per club di volley maschile, con l’Itas che vanta ben 5 titoli e i verdeoro che hanno invece in bacheca ben tre trofei. Sarà incontro davvero imperdibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA