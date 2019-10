Diretta Trento Sassari/ Streaming video e tv: sfida ad alta quota! (basket Serie A1)

Trento Sassari, partita diretta dalla terna arbitrale formata da Massimiliano Filippini, Andrea Bongiorni e Giacomo Dori, si gioca alle ore 20:30 di sabato 5 ottobre ed è una delle sfide valide per la terza giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Dopo il colpo di Reggio Emilia anche l’Aquila vola in testa alla classifica, ma questa sera se la vede con una squadra che molti addetti ai lavori hanno accreditato come reale favorita per lo scudetto: quella Dinamo che l’anno scorso ha aperto una straordinaria striscia vincente da marzo – poco dopo l’arrivo in panchina di Gianmarco Pozzecco – è arrivata in finale senza perdere una partita di playoff, ha messo in bacheca la Europe Cup e ha iniziato la stagione corrente con il successo in Supercoppa. Il Banco di Sardegna è pronto a prendersi l’Italia come aveva già fatto cinque anni fa, ma questa volta non potrà più contare sull’effetto sorpresa; la Dolomiti Energia invece è ripartita da Nicola Brienza e spera di arrivare un’altra volta ai playoff. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Trento Sassari, di cui possiamo presentare i temi principali aspettandone la palla a due.

Potremmo presentare la diretta di Trento Sassari dicendo che queste due società negli ultimi anni hanno seguito un percorso simile: in Sardegna il grande colpo era già arrivato sotto la guida di Meo Sacchetti (scudetto, Coppa Italia e Supercoppa) ma poi erano arrivati anni difficili che sono stati riscattati dall’avvento di Pozzecco, che ha raccolto il buon lavoro fatto da Vincenzo Esposito e lo ha sublimato rendendo questo gruppo quasi imbattibile, tanto che per vincere il campionato Venezia ha avuto bisogno di gara-7 e ha rischiato lungo il percorso. Avendo iniziato l’anno con un altro titolo, Pozzecco sa che adesso la Dinamo non si può più nascondere e dovrà imparare a giocare come favorita; le prime gare del campionato hanno detto che Sassari può essere a suo agio anche in questo contesto, avendo dominato Varese e Pesaro con uno scarto medio di 21 punti. Trento invece ha vissuto stagioni esaltanti con Maurizio Buscaglia: due finali scudetto consecutive e partecipazioni in serie ai playoff puntando sempre sulla conferma del roster, per cementare il gruppo e non dover sempre ripartire. In questa stagione l’allenatore-simbolo non c’è più, ma alla BLM Group Arena hanno davvero iniziato a capire che questa società può togliersi altre soddisfazioni; vedremo se quest’anno arriverà qualcosa in più, ma come detto si punta innanzitutto a entrare nelle prime otto della classifica (e magari lungo la strada giocare la Coppa Italia).



