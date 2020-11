Diretta Trento Sassari/ Streaming video tv: Aquila, missione impossibile? (basket A1)

DIRETTA TRENTO SASSARI: POZZECCO FAVORITO

Trento Sassari verrà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Guido Federico Di Francesco e Andrea Valzani; si gioca alle ore 20:00 di sabato 7 novembre, uno dei tre anticipi nella 7^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021. Per la Dinamo un altro banco di prova verso la grandezza assoluta: domenica scorsa Gianmarco Pozzecco e i suoi ragazzi hanno letteralmente dilagato contro Varese, tanto che in casa Openjobmetis sono arrivate profonde scuse a indirizzo dei tifosi e parole di vergogna. Una prestazione da incorniciare ma, al netto delle stratosferiche percentuali dall’arco, il Banco di Sardegna sa che questa deve diventare una norma se si vuole davvero andare a prendere lo scudetto; dall’altra parte troviamo una Dolomiti Energia che ha faticato parecchio in avvio di stagione, ha vinto una sola volta e sta dimostrando di pagare le fatiche di Eurocup, competizione che attualmente ha la priorità come dimostrato dal ruolino di marcia. Aspettiamo allora la diretta di Trento Sassari, ma nel frattempo possiamo già valutare qualche tema principale legato alla serata.

DIRETTA TRENTO SASSARI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Sassari non è una di quelle che sono trasmesse per questo turno di campionato, almeno sulla nostra televisione: come sempre l’appuntamento per gli appassionati di basket è con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutto il programma del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Per accedere al servizio è necessario abbonarsi; sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili, dalla classifica del torneo ai contenuti multimediali passando ovviamente per le statistiche dei giocatori e delle squadre e il tabellino play-by-play di questa partita.

DIRETTA TRENTO SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Trento Sassari è una partita tra due società che nel decennio in corso hanno fatto passi da gigante, arrivando ad un livello di eccellenza nel basket italiano; la differenza sta nel fatto che la Dinamo è anche riuscita a cucirsi lo scudetto sul petto e sollevare trofei, naturalmente si tratta di un margine sostanziale ma che toglie pochissimo del credito che l’Aquila si è guadagnata, arrivando per due volte consecutive in finale e rivaleggiando con le big. Adesso però Nicola Brienza sta attraversando un periodo complicato: dalla sua c’è ultimamente la prestazione messa in campo contro l’Olimpia Milano, la sua Trento è stata l’avversaria che più ha messo in difficoltà la corazzata di Ettore Messina ma nonostante tutto è arrivata un’altra sconfitta, in questo momento quello che conta è la classifica che è deficitaria e vede la squadra all’ultimo posto. In una stagione in cui non sembrano esserci squadre materasso questo può rappresentare un problema, come se non bastasse questa sera alla BLM Group Arena arriva una Sassari caldissima e dunque ritrovare la vittoria sarà tutt’altro che semplice…

© RIPRODUZIONE RISERVATA