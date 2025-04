DIRETTA TRENTO SASSARI (RISULTATO 95-77): ULTIMO QUARTO

Squadre in campo dopo il terzo quarto di gioco. Gara molto divertente con i padroni di casa che hanno preso il largo nell’ultima frazione dopo i primi due tempi decisamente equilibrati con un super Cappelletti. Apre le danze il canestro di Bayehe. Poco dopo Weber e Bendzius per il -13. Tripla di Lamb e poi è Ford a infilare il punto del +17. Ford trova ancora il canestro portando la gara sul +20. Ancora due punti e può raggiungere l’avversario Cappelletti che al momento ne ha trovati 24.

90-72, mancano solamente 60 secondi adesso. 75esimo punto del Sassari con Cappelletti ancora scatenato. Il giocatore dei sardi è l’ultimo a mollare. 95-77, mancano una manciata di secondi. Finisce la partita, vince il Trento. (Marco Genduso)

DIRETTA TRENTO SASSARI (RISULTATO 69-54): TERZO QUARTO

Squadre che escono dall’intervallo e si ripresentano in campo. Il solito Cappelletti giganteggia in mezzo al campo trovando la prima tripla dopo l’intervallo. Lamb trova il punto che riporta i suoi in vantaggio. Risultato di 50-43 quando mancano poco meno di 6 minuti. Trucchetti si incunea molto bene all’interno dell’area di difesa avversaria guadagnando due liberi.

Ford va ancora a canestro, grande partita per lui. Prende il largo il Trento adesso: Zukauskas accelera con la tripla in transizione del 63-50. Si va adesso all’ultimo quarto di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA TRENTO SASSARI (RISULTATO 42-39): SECONDO QUARTO

Tripla Cappelletti che accarezza la doppia cifra. Inizio strabiliante per il Sassari che si porta a -1 dal Trento. Lemb sbaglia da tre e riparte il Sassari che sorpassa facendo 19-20 con Fobbs in reverse. Cappelletti ancora 19-22, entrando in area piccola con facilità senza pressioni. Lamb 22-22. Partita bellissima. 24-22, sorpasso Trento. 32-30 con il punto di Pecchia che si siede in panchina. 5 punti per l’ex Cremona. Fallo di Niang. 32 pari.

Weber commette infrazione di passi. Niang difende perfettamente. Ellis in elevazione fa 34-32. Seconda frazione molto divertente con il Trento che, dopo un’inizio da dimenticare, si è ripresa. Sotto il ferro rimbalzo e canestro Trento. 42-36, prende il largo il Trento. Trucchetti fa 42-39 con una bellissima tripla sul gong dei 24 secondi di possesso. Finisce il secondo quarto. Si va all’intervallo. (Marco Genduso)

DIRETTA TRENTO SASSARI (RISULTATO 19-15): PRIMO QUARTO

Inizia la sfida dopo il minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco. Veronesi sbaglia il tiro da tre. Riparte il Trento con Pecchia e poi sbaglia Lamb. Cappelletti apre le danze con il tiro da due. 0-2 il risultato. Lamb da 3 punti sorpassa battendo in dribbling l’avversario. Trento ancora fa 5-2 con Pecchia che si infila in area avversaria. Cappelletti non molla e trova il suo 5 punto personale ma il Trento domina in campo portandosi sul 16-7. Weber da tre punti fa 16-10. Per Cappelletti 7 punti personali.

Cappelletti prova la tripla ma non riesce per un pizzico di sfortuna. Fobbs si gira divinamente e porta la gara sul 16-12. Gestione Sassari. Due tiri liberi per Cappelletti che li realizza entrambi: 16-13. 16-14 e 16-15, pareggia il Sassari. Da tre Cale da 19-15. Finisce il primo quarto, risultato di 19-15.(Marco Genduso)

DIRETTA TRENTO SASSARI (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Prende il via la diretta Trento Sassari, partita che ha avuto parecchi momenti interessanti in un’epoca in cui anche il Banco di Sardegna si qualificava regolarmente ai playoff, e infatti non va dimenticato che nell’anno dello scudetto della Dinamo, stagione 2014-2015, le due squadre avevano chiuso con gli stessi punti la regular season (38, in 30 giornate) con il fattore campo a favore della Dolomiti Energia, se non che Sassari aveva vinto la serie per 3-1 (perdendo solo il primo episodio) e lanciandosi così verso il primo e unico scudetto nella storia, ma già il terzo trofeo dopo aver messo in bacheca Coppa Italia e Supercoppa.

Erano gli anni di Meo Sacchetti e Maurizio Buscaglia: Trento in quella stagione era neopromossa e avrebbe inaugurato una bella serie di partecipazioni ai playoff, diventando presto una realtà di Eurocup per poi andare a vincere finalmente la Coppa Italia lo scorso febbraio. Oggi se vogliamo il contesto è diverso ma il fascino di questa partita tra queste due realtà, che hanno saputo sfidare e battere le big del nostro basket, è immutato e allora possiamo metterci comodi lasciando parlare il parquet della Il T Quotidiano Arena, finalmente la diretta Trento Sassari sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

COME SEGUIRE LA DIRETTA TRENTO SASSARI IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta tv di Trento Sassari saremo su Eurosport 2 al numero 211 del satellite per i soli abbonati, con diretta streaming video garantita invece dalla piattaforma DAZN sempre in abbonamento.

AQUILA FAVORITA!

La diretta Trento Sassari va in scena a partire dalle ore 11:30 di domenica 27 aprile, e si gioca per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025: è una partita che ormai interessa solo alla Dolomiti Energia, che ha tre gare per provare a prendersi il primo posto in regular season e dunque il fattore campo per tutti i playoff, ma che realisticamente punta ad averlo almeno per il primo turno e, in questo senso, ha bisogno di chiudere tra le prime quattro della classifica. La bella vittoria di Trieste ha aiutato Trento a tenere a distanza una squadra insidiosa come Milano, adesso si tratta di completare l’opera e il calendario gioca a favore.

Almeno per quanto riguarda oggi, perché come vedremo Sassari è una squadra che ha ben poco da chiedere a questo campionato: con Massimo Bulleri in panchina è arrivata una bella reazione che ha addirittura fatto credere nella possibilità di qualificarsi ai playoff, ma nell’ultimo turno il Banco di Sardegna ha perso a Varese e quindi ha di fatto abbandonato ogni velleità, adesso vedremo come chiuderà la stagione una realtà che avrà comunque bisogno di ricostruire, la diretta Trento Sassari potrebbe aumentare i rimpianti per la post season o tenere aperto uno spiraglio, come anche esaltare una Dolomiti Energia che vuole fare grandi cose.

DIRETTA TRENTO SASSARI: DINAMO ORMAI TRANQUILLA

Ecco allora che la diretta Trento Sassari riguarda soltanto la Dolomiti Energia, almeno come importanza della partita: a dire il vero la Dinamo ha ancora una flebile possibilità di andare ai playoff, perché la scorsa settimana hanno perso anche Venezia e Tortona e va ricordato che Sassari ha dalla sua parte la doppia sfida diretta sia nei confronti della Reyer che della Bertram. Di conseguenza, vincendo le tre partite restanti potrebbe ancora volare alla post season: tuttavia la condizione necessaria è che Venezia perda tre volte su tre e che anche Tortona non faccia troppo meglio, altrimenti sarebbe tutto inutile.

Logicamente Sassari ci proverà finchè ci sarà speranza, ma già domani sera sulla carta potrebbe finire tutto: la Reyer infatti è in casa contro Pistoia, ormai condannata alla retrocessione, e salvo un’impresa della Estra la squadra orogranata potrà dirsi al sicuro almeno dagli assalti del Banco di Sardegna. Sia come sia, dovrà stare attenta Trento che affronta un’avversaria che qualche motivazione ce l’ha ancora, e dunque il gruppo di Paolo Galbiati dovrà essere bravo a mettere in campo quella qualità che ha mostrato sul parquet di Trieste, per avvicinare l’obiettivo delle prime quattro posizioni in regular season.